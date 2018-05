Američtí přátelé České republiky zasadí v Praze Strom svobody

American Friends of the Czech Republic (AFoCR), americká nezávislá nezisková organizace se sídlem ve Washingtonu D.C., uspořádá v Praze ve středu 2. května shromáždění, kterým oslaví 100 let od založení Československé republiky. V rámci slavnosti zasadí u pomníku amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, jehož obnovu iniciovala a financovala, český národní strom - lípu srdčitou.

Socha Woodrowa Wilsona.Foto: drobnepamatky.cz

Tato výsadba se stane součástí projektu Nadace Partnerství s názvem „Stromy svobody“, který připomíná, že po roce 1918 bylo po celém Československu vysazeno tisíce lip, symbolů svobody a nové republiky. Projekt vyzývá současníky, aby vysazovali stromy nové a zároveň pečovali o lípy historické. Slavnostního setkání se mezi ostatními hosty zúčastní americký velvyslanec Stephen B. King, starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký a starostka Sokola Hana Moučková. ČTĚTE TAKÉ: KRÁTCE: V Praze 10 byla vysázena lipová alej Slavnostní setkání se uskuteční v rámci týdenního pobytu Amerických přátel České republiky v Praze, během kterého se setkají jak se zástupci státu a hlavního města Prahy, tak i s novináři. Ve středu 2. května budou i mezi panelisty mezinárodní konference o aspektech sociální ekonomiky „Solidární Česko“, kterou pořádá nezisková organizace Spiralis. V pátek 4. května se AFoCR setká se zástupci českých vysokých škol a Fulbrightovy komise. V sobotu 5. května navštíví Plzeň, kde se zúčastní Slavností svobody. ČTĚTE TAKÉ: Kosmonaut Vladimír Remek zasadil v projektu Kořeny osobností vzácný strom Nevládní nezisková organizace American Friends of the Czech Republic byla založena v roce 1995 s cílem zlepšit a upevnit vztahy mezi Spojenými státy a Českou republikou v oblastech obchodu, etiky podnikání, reformy právního systému a vzdělání. AFoCR například vydala a v USA distribuovala do škol knihu Matěje Mináče Loterie života Nicholase Wintona. V roce 2002 iniciovala vznik pomníku Tomáše Garrigua Masaryka ve Washingtonu, D.C. a v roce 2011 odhalila památník prezidenta Woodrowa Wilsona v Praze.

