Americký rapper G-Eazy poprvé navštívil Prahu. Češkám vzkázal, že jsou krásné

/VIDEO/ Americký rapper G-Eazy v pátek roztancoval několik tisíc lidí. Na koncert ve Foru Karlín přišly hlavně fanynky pohledného umělce. Zpěvák publiku sdělil, že je ohromen Prahou i krásou českých dívek. Podle svých slov tak nebyl v české metropoli rozhodně naposled.

Před Forem Karlín v pátek čekaly stovky lidí a někteří dokonce od brzkého odpoledne, aby se dostali k osmadvacetiletému zpěvákovi co nejblíž. „Čekali jsme tu asi od půl čtvrté. Nejhorší byla ta nuda v řadě než otevřou a taky jsme měly hlad,“ vysvětlily fanynky z Prahy.

V 18 hodin začali návštěvníky pouštět do sálu. Nedočkavci se tak snažili ukořistit co nejlepší místa přímo u pódia. Fanoušky ale při čekání rozhořčila informace od pořadatelů, kteří těsně před začátkem koncertu oznámili, že první předskokan Renne Dang nakonec nevystoupí. „Jako mrzelo nás to, protože tu byl místo něj jen DJ, tak to nebylo ono. Navíc to taky mohli říct dřív,“ rozčiloval Pavel, jeden z fanoušků.

Po improvizované show jako podle plánu zazpíval Yung Pinch, který G-Eazyho doprovází na jeho celém tour The Beautiful adn Damned. Ten publiku vdechnul trochu energie a neustále vyzýval fanoušky k hlasité odezvě.

Samotného G-Eazyho si mohli fanoušci poslechnout lehce po deváté. Americký rapper vystoupil z dramatické páry osvětlené několika světly a ihned navodil pozitivní atmosféru. Dav tisíců lidí křičel a tančil v rytmu jeho známých songů.

„Jsem ohromen tím, jak je Praha krásná. Moc se mi tady líbí. Určitě tu nejsem naposledy. Je mi líto, že jsem vaší zemi nenavštívil už dřív,“ oznámil mezi písničkami osmadvacetiletý zpěvák z Kalifornie. Při své show se také fanoušků neustále ptal, jestli chtějí zažít neskutečnou party a vyzval je, ať si sami sobě zakřičí, jelikož bez nich by tu nebyl.

G-Eazy zabodoval se svými nejznámějšími písněmi, a to především z nejnovějšího alba. V pauze mezi svými hity dokonce polichotil českým fanynkám. „Rozhlížím se po publiku a támhle je krásná dívka, támhle taky a i tam nahoře. V Česku je neuvěřitelně moc nádherných žen,“ potěšil ženské osazenstvo pohledný rapper.

Fanynky v první řadě se dokonce dočkaly i překvapivého zvratu. Při předposlední písničce Him and I, kterou zpívá rapper se svou přítelkyní Halsey, dokonce slezl dolů z pódia. Prvním řadám se tak poštěstilo a na zpěváka si mohly i sáhnout. „Bylo to neuvěřitelný. Přišel přímo k nám. Šáhla jsem mu na zadek i na buchty na břichu. Nemůžu tomu pořád uvěřit. Byl to zážitek na celý život,“ vysvětlila fanynka Ema.