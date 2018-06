Americký astronaut Andrew Feustel vyfotil Prahu z vesmírné stanice ISS

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Učitel/ka IT, MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Hovorčovická č.p. 1281/11, Kobylisy, 182 00 Praha 82, KONTAKT: Fuchs Jiří Mgr., tel.: 724 978 148, e-mail: fuchs@trivis.cz. Pracoviště: Trivis - sšv a voš pkakř praha, s.r.o. - 001, Hovorčovická, č.p. 1281, 182 00 Praha 82. Informace: Jiří Fuchs, +420 724 978 148.

Sekretáři (všeobecní). Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky: práce s PC, aktivní znalost anglického a ruského jazyka.. Pracoviště: Swan trade and consultancy francouzská, Francouzská, č.p. 75, 120 00 Praha 2. Informace: Vladimír Krist, +420 725 759 100.

Přijmeme milou a šikovnou floristku, do prodejny v Praze 4. Dlouhý a krátký týden. Podrobnější informace na uvedeném tel.:

Informační technologie - Informační technologie Administrátor 20 000 Kč

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí Systémoví administrátoři. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kont. os.: Vyacheslav Fedorenko, tel.: 603 271 178, editor@gmpnews.net, , Mezinárodní projekt GMPnews hledá systémové administrátory do své pražské kanceláře. Více informací o projektu najdete zde gmpnews.net, gmpnews.ru., , Náplň práce: Zajištění provozu, správy a údržby webových stránek gmpnews.net, gmpnews.ru (webhosting, bezpečnost, archivace a aktualizace webů)., , Požadavky na uchazeče: Znalost administrace databází (WordPress a My SQL). Praxe v IT a síťové administrace. Ruština na úrovni rodilého mluvčího, angličtina - základní.. Pracoviště: Gmpnews.net s.r.o. sídlo, Roztylská, č.p. 1860, 148 00 Praha 414. Informace: VYACHESLAV FEDORENKO, +420 603 271 178.