Na Slovanském ostrově v Praze je k dispozici hned několik půjčoven šlapadel. U každé je zřetelný nápis hlásající zákaz konzumace alkoholu. Půjčovny berou tato slova vážně. „Když někdo vypadá, že je podnapilý, eliminujeme to už ve frontě. Pokud bychom ho pustili, začne to tím, že se mu bude chtít třeba na záchod, s posádkou zajedou ke kamenům u břehu a šlapadlo tím zničí,“ vysvětluje Daniel z půjčovny S.P.L.A.V. a dodává, že šlapadla musí jezdit a fungovat. Oprava by po takovém incidentu mohla trvat až týden.