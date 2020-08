Magistrát chce novelou celoměstské vyhlášky omezit rušení nočního klidu na Rašínově a Hořejším nábřeží. K řece si alkohol nosí lidé z blízkých večerek a na hluk si stěžují obyvatelé z okolí.

Podle radního Jana Chabra (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) se už podařilo přimět provozovatele lodí s restauracemi a podniků, kterým město pronajímá kobky ve zdi nábřeží, aby dodržovali městem schválená pravidla. Noční klid dnes prý ruší hlavně lidé, kteří sedí jen tak s koupenou lahví u vody. „S tímto my vlastně teď nejsme schopni udělat vůbec nic,“ konstatoval Chabr.

Strážníci a policisté podle něj nemohou popíjející z náplavek vykázat, pokud při příjezdu policie přestanou být hluční. „Předpokládáme, že v těch exponovaných časech tam bude nějaká hlídka procházet a kontrolovat (dodržování zákazu),“ upozornil radní.

Přes den a večer návštěvníci oblíbených promenád u Vltavy, kde nechalo město letos opravit kobky pro nové bary či galerie, o nic nepřijdou. Každou druhou sobotu v měsíci se hlavně na Hořejším nábřeží konají až do konce října gastro akce. Koncem léta se na náplavce uskuteční i tradiční veslařské klání Pražské primátorky a nově, už příští sobotu, také závody ve skocích do vody Highjump, které se ze zatopeného lomu na Příbramsku přesunou do centra Prahy k železničnímu mostu.

Město podle Chabra plánuje investovat do zvelebení dalších náplavek, například na Dvořákově nábřeží. „Pokud jde o noční zábavu, tak toto je možná ideální místo, protože v okolí není žádná obytná zóna,“ řekl.

Novela přinese další nové restrikce i rozvolnění

Obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích má Praha od roku 2008. Momentálně vymezuje přes osm stovek konkrétních lokalit, kde je konzumace zakázána (většinou celý den). Aktuální novela jde v těchto dnech do připomínkového „kolečka“ na městských částech. Ty mohou s odůvodněním požádat o rozšíření zákazu na další místa, ale také o vyřazení stávajících lokalit, pokud jejich místo na seznamu „pozbývá smyslu“. Současná koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) je přitom proti nadměrným restrikcím v této oblasti.

Návrh novely, který má Pražský deník k dispozici, počítá od podzimu i se změnami v „obecných“ omezeních. Tam patří zákaz popíjení ve stometrovém okruhu mimo jiné kolem škol nebo nemocnic. Nově mají mezi tato místa přibýt zařízení sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory nebo azylové domy.

„Zavedení zákazu by proto mělo mít za důsledek jednak omezení vnějších obtěžujících aspektů konzumace alkoholu (rušení provozu zařízení, větší čistota), ale i možné preventivní omezení pro klienty těchto zařízení, kteří mají problémy s konzumací alkoholu,“ uvádí důvodová zpráva návrhu.

Novela by také měla zakázat konzumaci kolem kostelů a jiných modliteben i kolem většiny prodejen s alkoholem. Nově má naproti tomu povolit popíjení „lehčích“ alkoholických nápojů ve vymezených sektorech parků.

Další novinkou je přísnější definice požívání alkoholických nápojů. „Nově se jím rozumí i zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem,“ definuje chystaná novela s odvoláním na nález Ústavního soudu.

Širší definice je podle návrhu motivovaná situacemi, „kdy osoba třeba i zjevně ovlivněná alkoholem se na veřejném místě pohybovala s otevřenou lahví s alkoholickým nápojem, nikdo ovšem nemohl dosvědčit, že alkohol konzumovala na zakázaném místě, ač to bylo téměř jisté.“