„Poroba je horší než smrt, o svobodu se musí bojovat, nelze bez ní žít,“ hřímal 17. listopadu 1989 na manifestaci na Albertově jeden z organizátorů ze spolku nezávislých studentů - Martin Klíma.

Martin Klíma (vpravo) jako jeden z vůdců studentské stávky v roce 1989. | Foto: Post Bellum

Kdo chce pátrat po prvopočátcích sametové revoluce, musí se dostat až k němu. „To, že jsem mluvil na Albertově, už dneska nikdo neví, ale že jsem ten člověk, co napsal Dračí doupě, to je pro mě vstupenka do každé společnosti,“ zmiňuje Martin Klíma hru, kterou zná většina českých dětí a teenagerů.