Na sochu svatého Václava na Václavském náměstí v Praze v sobotu ráno skupina lidí vyvěsila pomocí vysokozdvižné plošiny transparent s nápisem "Nedejme zahynout nám i budoucím". Policie na místě zasahuje a žádá aktivisty, aby transparent sundala.

Policisté hlídkují u skupiny aktivistů z hnutí Extinction Rebellion, kteří 28. září 2019 v ranních hodinách vyvěsili transparent s nápisem "Nedejme zahynout nám i budoucím" na pomník svatého Václava na Václavském náměstí v Praze. | Foto: ČTK

"Nemáme informaci, že by to někdo povolil," řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Dodala, že policie už zná totožnost skupiny lidí a pokud transparent nesundají, policie o to požádá hasiče.