/VIDEO, FOTOGALERIE/ V oranžových vestách a s transparenty požadujícími snížení rychlosti v Praze na 30 kilometrů v hodině, zablokovali ve středu 8. března ráno aktivisté magistrálu na Nuselském mostě. Silnice byla průjezdná v jednom pruhu.

Pochod v Praze na Nuselském mostě za snížení rychlosti ve městě na 30 km/h. | Video: Deník/Radek Cihla

Veřejný pochod pořádá hnutí Poslední generace, která si klade za požadavek snížit rychlost v Praze na 30 km/h a upozornit na klimaticky kolaps. Opakovat se bude v pátek 10. března a další podobné aktivity chystají protestující i na příští týden.

Celkem asi 15 aktivistů se sešlo v 8 ráno u Vyšehradu a vyrazili s transparenty směrem k Muzeu. Skoro hodinová akce byla předem řádně nahlášena a dohlíželi na ni policisté.

Jeden z organizátorů akce Arne Springorum po skončení akce uvedl, že aktivisté pouze využívají svého shromažďovacího práva. "Právo shromažďovací je důležitější než volný průjezd v dopravní špičce na Nuselském mostu," řekl.

V ČR umírají podle něj tisíce lidí kvůli znečištění ovzduší zplodinami ze spalovacích motorů. Uvedl, že město má nástroje jak dopravu regulovat, například zavedením mýtného systému a podporou hromadné dopravy. Poznamenal, že v současnosti v Praze málokdo jezdí padesátikilometrovou rychlostí, protože doprava není plynulá.

Aktivisté podle něj chtějí žádat omezení na 30 kilometrů za hodinu všude, i například na magistrále. Vedlo by to k tomu, že by po ní jezdilo méně aut a mohly by vzniknout liniové parky, jako je to například v New Yorku. Omezení rychlosti také přinese méně hluku, doplnil.

Někteří řidiči se podle organizátora vůči aktivistům chovali agresivně, troubili, nadávali jim nebo jeli záměrně blízko pochodujících lidí. Springorum očekává, že agresivita řidičů bude dále stoupat. Aktivisté chtějí podle něj oslovit zastupitele na zastupitelstvu pomocí interpelací.

Springorum je mimo jiné členem organizace Just Stop Oil (Zastavme ropu). Loni v prosinci dostal v Británii šestiměsíční trest odnětí svobody s odkladem na dva roky za to, že v listopadu spolu s dalšími zablokoval okružní dálnici okolo Londýna, která je jednou z nejfrekventovanějších v zemi. Požadoval zastavení nových projektů těžby ropy a plynu v Británii tím, že se spustil z konstrukce dálničního značení.

Policie na svém twitterovém účtu upozornila na možné komplikace v dopravě na Nuselském mostě spojené s protestním pochodem.

„V souvislosti s ohlášeným shromážděním, může dojít k omezení dopravy a z toho důvodu žádáme všechny řidiče, aby se tomuto místu, pokud možno, vynuli," sdělila Policie ČR.