Aktivisté protestovali u Hradu proti likvidování demokracie

Před Hradem dnes protestovali aktivisté ze skupiny Kaputin proti vývoji v Česku, který označují za plíživou likvidaci demokracie. Pro svůj protest si symbolicky vybrali 70. výročí února 1948, kdy komunisté převzali moc. Akci dali název Dost bylo vítězných únorů. Skupina rozvinula při střídání hradní stráže před Matyášovou bránou transparent s výzvou, aby lidé ve volbách přemýšleli, komu dávají svůj hlas.

Demonstrace u Hradu. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Milan Holakovský

"Stejně jako tehdy i nyní dochází ke kumulaci moci do rukou jedné mocenské skupiny, a to ke kumulaci ryze nedemokratické. Toto se děje za ignorance ústavních principů, bez respektu k demokratickým pravidlům a navzdory obyčejné slušnosti a dobrým mravům. Noví uzurpátoři moci jako tehdy vycházejí ze svého volebního vítězství, které hodlají přeměnit v trvalou změnu uspořádání státu," uvedli aktivisté v prohlášení. Podle skupiny by tak příští volby mohly být už jen formalita.

Osoby kolem Zemana jako hrozba

Aktivisté před Matyášovou bránou při střídání stráží rozvinuli velký transparent s textem: "Komunisté kolaborovali a kradli. Zeman a Babiš byli komunisté. Přemýšlejte, prosím, koho volíte". Skupina uvedla, že někteří politici a mocenské okruhy vyvyšují své zájmy nad zájmy státu a útočí na veřejnoprávní instituce. Podle aktivistů to stejně jako před 70 lety část občanů podporuje, další zas pasivně přihlížejí.

Za hrozbu členové uskupení Kaputin označují osoby kolem prezidenta Miloše Zemana, hnutí ANO Andreje Babiše, SPD Tomia Okamury a KSČM. "Destruktivní působení SSSR nahradilo vměšování putinovského Ruska," uzavřeli aktivisté.

Ideový a politický rozvrat

Kaputin je skupina na podporu demokracie, právního státu, lidských práv a členství v EU a NATO. Odsuzuje rasismus, fašismus, xenofobii, komunismus i zneužívání moci a korupci. Staví se proti putinovskému režimu. V minulosti protestovali třeba proti okupaci Krymu.

Také Klub na obranu demokracie označuje nynější situaci v Česku za ideový a politický rozvrat. Poukazuje na to, že demokratické strany získaly v posledních volbách ve Sněmovně jen 63 z 200 mandátů, většinu i podporu prezidenta Zemana má ANO, SPD a KSČM.

Mediální i hospodářská moc

„Zní kapitulantská, defétistická hesla o odvracení nedozírných následků, volbě menšího zla, lepšího ze dvou špatných řešení. Demokraté prý jsou povinni podat nejsilnějšímu uskupení, Babišovu ANO, pomocnou ruku a uchránit ho před koalicí s SPD a komunisty," uvedl klub. Poukazuje na to, že Babiš u sebe soustřeďuje hospodářskou, politickou i mediální moc. Podle členů klubu nejde o záchranu Babiše před extremisty, ale o záchranu ČR před Babišem. Vyzvali politiky, aby demokratické principy bránili.