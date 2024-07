„Kočka, pes i kráva mají svoje práva,“ znělo například ulicemi. Tahle myšlenka pařila k heslům skandovaným účastníky Lingerie protestu. Oni sami mají jasno: zvířata tu nejsou proto, aby nám sloužila, a tak se stali vegany. Nejenže nejedí maso, ale nevezmou do úst ani jiné produkty živočišného původu; třeba vejce nebo tvaroh či další mléčné výrobky – a dokonce ani hmyz, o němž se nyní hodně hovoří jako možné náhradě drůbeže, skotu i prasat v potravě. S tím, že se vše dá zaměnit tím, co si dokážeme vypěstovat – a přece „tofu nekrvácí“.

Aktivisté i aktivistky, kteří pod vlivem inspirace ze zahraničí (nápad se do západního světa zřejmě rozšířil z Austrálie, kde myšlenky Lingerie protestu obzvlášť proslavila modelka Stefania Ferrario) se kvůli tomu nerozpakují jít doslova z kůží na trh, přicházejí sami za sebe vyjádřit osobní postoj. Nejde o protest pořádaný účastníky konkrétní organizace. V Praze, kde se akce uskutečnila po třetí, patří k hlavním svolavatelům fotograf Tomáš Bažant, mezi přáteli známý i pod přezdívkou Juanito. Podle jeho slov účastníci protestu odkládají část běžného oděvu, aby tak symbolizovali větší zranitelnost zvířat.

Průvod skupinky aktivistů Prahou se obešel bez incidentů i bez závažnějších omezení dopravy. Nevyvolává zásadní kontroverze, když lidé s opačným názorem spíš jen mávnou rukou, než by se pouštěli do debat – a přihlížející ostatně často zaujme víc pohledová stránka věci než myšlenky, jež se aktivisté a aktivistky snaží sdělovat a šířit. To platilo i loni, kdy v době tohoto protestu v centru Prahy pořádně sprchlo – a účastníci nejen že zmokli doslova až na kůži, ale roztekly se i nápisy na jejich tělech.

Pochod ulicemi ve spodním prádle má skutečně zaujmout okolí „na první pohled“. A první poslech díky pokřikům. Cílem aktivistů je přilákat takto pozornost kolemjdoucích i ke sdělením na transparentech, k rozdávaným letákům – a případně i zlákat ke krátkým debatám. Myšlenka, kterou účastníci chtějí sdělit. je jednoduchá: cokoli, co považují za zneužívání zvířat v jakékoli podobě, není správné – a proto není žádoucí takové počínání jakkoli podporovat. Ani jako spotřebitel. Pochopitelně jinak věc vidí třeba zemědělci podnikající v živočišné výrobě, řezníci, ale například i provozovatelé zoo(koutků), koňáci nebo cirkusáci. Zatím ale neodhazovali svršky, aby je bylo víc slyšet.

V horkém dni nicméně protest ve spoďárech lákal možná menší pozornost, než kdyby bylo ošklivo. Deník například potkal slečnu na procházce s pejskem, která měla na sobě elastické kraťásky a poměrně úsporný sportovní top, obojí sladěné do černé barvy – a její outfit se od ustrojení některých protestujících nijak dramaticky neodlišoval.

Chvíle, kdy se převážně mladí lidé vydali bez kalhot či sukní nejen do ulic, ale dokonce do metra, Praha zažila také třeba v rámci recesistických akcí „No pants? No problem!“, jejich účastníci takto vyrážejí – rovněž inspirováni zahraničím – do podzemní dráhy. Pro zábavu: kvůli pobavení okolí, a především sebe sama. Spodní prádlo také bývá v hlavní roli u řady aktérů takzvaného Pochodu hrdosti v rámci dnes již tradiční akce na podporu sexuálních menšin Prague Pride – a rovněž zde se jedná o přejímání zahraničních vlivů.