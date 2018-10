Akční plán pro sídliště i městská taxislužba. Pražské ANO chrlí další nápady

/FOTOGALERIE/ Petr Stuchlík doprovázen Patrikem Nacherem v pondělí znovu představil přelomové vize, jak nakopnout Prahu. Lídři pražské kandidátky vládního hnutí ANO před volbami překvapili vizí obytného Libeňského mostu. Nyní Stuchlík a Nacher prezentovali nápady, co by udělali se sídlišti v hlavním městě.

Ještě před pondělní tiskovou konferencí v obchodním domě Kotva pražská jednička Andreje Babiše na konci září zveřejnila na Facebooku plán na vyřešení situace s taxíky. „Mám snad pocit, že každý, kdo přijede do nějakého evropského města, má lepší zážitek z taxislužby než tady u nás v Praze,“ napsal Stuchlík k příspěvku, v němž lidem předkládá „revoluční nápad“.

„Praha by mohla mít svoji městskou taxi firmu, aby příjezd do města byl reprezentativní a mohla se garantovat kvalita. Tyto vozy by byly zejména na rizikových stanovištích města,“ navrhl kandidát na primátora s tím, že by pražská taxislužba byla obsluhována výhradně elektromobily jako v Amsterdamu a řidiči (v jednotných uniformách) žlutých vozů by mohli být zaměstnanci magistrátu podobně jako v Dubaji. Stuchlík počítá i s mobilní aplikací.

40 procent Pražanů na sídlištích

Lidé však v komentářích vyčítali lídrovi ANO, že jeho předchůdkyně Adriana Krnáčová čtyři roky reprezentovala premiérovo hnutí a Praha problém s taxikáři absolutně nezvládla. Vždyť protesty řidičů z „klasických“ taxislužeb proti alternativním přepravcům Uberu či Taxify musel řešit přímo Babiš.

Teď Stuchlík upozornil, že kandidáti jednotlivých stran a politických uskupení řeší dopravní infrastrukturu, a proto se rozhodlo pražské ANO věnovat také sídlištím. „Na sídlištích žije čtyřicet procent Pražanů. Sám jsem se na sídlišti narodil, je to hezké místo k životu, ale často zanedbané a nedovybavené infrastrukturou,“ prohlásil Stuchlík na začátku tiskovky, během níž ukazoval velkoformátové vizualizace.

Akční plán pro pražská sídliště počítá s rekonstrukcemi vnitrobloků, dětských hřišť a sportovišť, stavbou nových škol a školek, ale třeba i zřízení institutu městského zahradníka, který by se staral o zeleň. Kvůli bezpečnosti by se ve spolupráci s městskou policií instalovali na problematická místa kamery a Technická správa komunikací (TSK) by zase přidala osvětlení. Pilotním projektem má být revitalizace vnitrobloku Vybíralova neboli Vybíralka na Černém Mostě, který byl schválen městskou radou a spuštěn loni v létě.

Nové Nagano

Nacher také představil změnu sportovišť a dětských hřišť mezi paneláky. Dle vize původního lídra hnutí ANO v Praze by se mělo jednat o obdobu legendárních Sokolů. „Rodiče se bojí pouštět děti ven, kdyby to měli pod okny, tak by nemuseli mít strach,“ řekl poslanec Nacher, který by byl rád, kdyby se na území metropole rozšířily fitparky a v každé městské části by bylo kluziště - buď mobilní, nebo stálé.

V této souvislosti oba Babišovi muži zmínili připravovaný Areál ledových sportů, který by měl ve spolupráci soukromého investora města, chodovské radnice a základní školy Ke Kateřinkám vzniknout na Jižním Městě. „Každý Pražan by se chtěl dožít druhého Nagana, musíme vychovávat talenty, proto jsem za tu halu hodně rád,“ podotkl Stuchlík.

Na závěr úspěšný finančník prezentoval čísla, která obsahuje akční plán - revitalizace 140 vnitrobloků, 1440 nových lůžek v domovech pro seniory, 250 sportovišť, 4 nové základní školy, 8 bazénů a koupališť. Celkové náklady na představený projekt pro pražská sídliště Stuchlík odhaduje na vyšší jednotky miliard.