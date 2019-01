Praha – Cestující pražskou MHD i řidiči musí v průběhu víkendu 14. a 15. září počítat s několika dopravními omezeními. Kvůli akci Nábřeží žije! bude pro auta neprůjezdné Smetanovo nábřeží, v neděli zase nepojedou tramvaje mezi Újezdem a Malostranskou. V rámci sobotní Muzejní noci pak pojedou speciální autobusové linky.

V sobotu 14. září bude pro auta uzavřeno Smetanovo nábřeží. Uskuteční se tu akce Nábřeží žije! Uzavírka bude platit od 08:00 do 22:00 v úseku od Národního divadla až na křižovatku Křížovnické s Platnéřskou ulicí. Tramvaje číslo 17 a 18 budou v provozu podle běžných víkendových jízdních řádů, v úseku pouze pojedou pomaleji než obvykle.

Od sobotních 18:00 začne platit v rámci Pražské muzejní noci částečná uzavírka Palachova náměstí, Dvořákova nábřeží a ulice 17. listopadu mezi náměstím Curieových a Kaprovou ulicí. Linka číslo 17 bude od 18:15 do ukončení provozu v úseku Čechův most – Staroměstská obousměrně jezdit přes zastávku Malostranská. Dopravní podnik zároveň zavede speciální linky, které budou v rámci muzejní noci křižovat Prahu devět linek. Přeprava bude zdarma a centrální přestupní stanice bude na náměstí Jana Palacha. Provoz metra bude prodloužen do 1:00.

Tramvaje nebudou v neděli 15. září jezdit z Újezdu na Malostranskou. Důvodem výluky je montáž trafostanice v Letenské ulici. Výluka začne v neděli v 7:00 a potrvá do pondělí 16. září do 4:30. Tramvaje 8, 12, 20 a 22 pojedou po objízdných trasách. Mezi Újezdem a Malostranskou pojede náhradní autobusová doprava X12. V době od 10:00 do 23:00 však bude jezdit pouze mezi Újezdem a Malostranským náměstím.