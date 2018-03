Akce Jehla bude letos 17. dubna. Zapojí se do ní strážníci ve 34 městech

V úterý 17. dubna se bude konat celorepubliková akce Jehla. Strážníci budou ve 34 městech po celé republice sbírat nebezpečný infekční materiál, především v okolí míst, kde se pohybují děti. V hlavním městě akci zaštítili pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality a Kolegium ředitelů MP statutárních měst a hl. m. Prahy. Případ z nedávné doby ukazuje, že tato akce má smysl.

S úkolem uklízet vyrazila v úterý do ulic metropole rovná stovka strážníků. V rámci akce Jehla odklízeli pozůstatky po narkomanech: použité stříkačky, injekční jehly.Foto: Městská policie Praha

Stalo se to koncem února. Pražští strážníci zasahovali u případu čtyřletého chlapce, který na dětském hřišti v Praze 9 našel injekční stříkačku. Chlapec s jehlou manipuloval a potom si ji ukryl do rukávové kapsy u bundy. Nebylo jasné, jestli se chlapec o jehlu neporanil. Učitelka mateřské školy informovala matku dítěte a na doporučení dětského lékaře strážníci odvezli chlapce na vyšetření do nemocnice.

Po kontrole byl vstup na hřiště zakázán. Místo bylo zajištěno strážníky až do odborné dekontaminace, kterou provedla odborná firma. I když se počet nalezených jehel postupně snižuje, riziko poranění zejména dětem stále hrozí a jediná jehla na pískovišti může způsobit tragédii.