Za takových okolnosti jdou běžná pravidla stranou. Přeparkovat služební vozidlo musela dokonce policejní hlídka, jež opodál vyšetřovala trestný čin. Ochranka vrcholných politiků potřebuje mít přehled, ostatně i samotný stánek s předstihem prošel pyrotechnickou prohlídkou.

V rámci akce se ale do těsné blízkosti prezidenta, opravdu na dosah ruky, která byla nejednou i stisknuta, dostali nejen organizátoři Akce Cihla z neziskovky Portus Praha, její partneři, pracovníci a klienti, ale i náhodní kolemjdoucí. Řada jich využila možnosti prezidenta pozdravit – a nebývalý zájem byl o pořízení společných fotografií. „Tohle mi doma nikdo neuvěří, dokud neuvidí fotku,“ zaslechl Deník z davu.

Od zakladatele neziskovky Portus Praha Richarda Němce se prezident mimo jiné dozvěděl, že za 25 let existence projektu se prodalo 300 tisíc cihel, které pak zájemci pomalují. Organizace tak získává peníze na svou činnost. A ta se postupně i mírně mění, tak jak během čtvrt století zestárli i původně mladí klienti. Je tedy třeba řešit nové výzvy: třeba bezbariérovost.

„Já mám jen poděkování,“ řekl do mikrofonu prezident předtím, než se s pracovníky i klienty sešel ke krátkým rozhovorům – už soukromým. „Míra civilizovanosti společnosti se měří podle toho, jak je schopna postarat se o svoje slabší – v tomto případě o lidi s různou formou fyzického nebo mentálního postižení,“ zdůraznil Pavel. S tím, že velký dík patří všem, kteří těmto lidem pomáhají začlenit se do normálního života.

Prezidentovi Petru Pavlovi Na Příkopě zahrál na housle jeden z patronů benefiční Akce Cihla Jaroslav Svěcený. | Video: Deník/Milan Holakovský

Hlavu státu na místě oslovili také kumštýři. Jednak mu zahrál houslista Jaroslav Svěcený, jeden z patronů Akce Cihla, jednak mu svou koláž představil vizuální umělec Jiří Macht2. K 25. narozeninám sbírkového projektu provázejí Akci Cihla po 14 dnech obměňované malé muraly, které autoři vytvářejí přímo na místě – a nyní je aktuální právě jeho koláž. Složená z fotografií, ale vylepšená také barvami; pomocí štětce i spreje dokončovaná ještě pár minut před prezidentovým příchodem. Nechybí v ní ani zobrazení prezidenta Pavla, jak na motocyklu veze pejska – a tento motiv tvůrce prezidentovi věnoval i jako obraz.

Pes za zády, ale helma na hlavě

„Je to pro mě obrovská čest. Já jsem pana prezidenta strašně moc podporoval mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby – a v rámci toho vniklo několik koláží: na každá den jedna. Tady si dovoluji předat pana prezidenta, jak jede na motorce,“ podal Macht Pavlovi černobílý výjev. „S přilbou,“ poznamenal prezident, připomínaje tak svůj někdejší dopravní přestupek, kdy se nechal nachytat bez helmy. „Krása – a ještě s takovým pěkným parťákem,“ ukázal prezident na psa za svými zády.

Když dílo vznikalo, autor hovořil s kolemjdoucími, vysvětloval motivy a ukazoval i někdejšího prezidenta Václava Havla – ohradil se však, když kdosi podotkl, že vlastně do koláže začlenil prezidenty České republiky „od Havla po Pavla“. To ne – dva jsem vynechal, zdůraznil Macht.

Ideální dovolená? Doma

Pavel pochválil, že benefičních kampaní je u nás celá řada. „Čím víc lidí bude pomáhat, tím lépe.“ poznamenal. „Myslím, že i když jsme národem brblalů, také dokážeme pomáhat, což je krásné,“ ocenil. V souvislosti s Akcí Cihla vyzdvihl její zasazení do prostředí, kudy denně projdou desetitisíce lidí; zastaví se i cizinci, takže kampaň má mezinárodní přesah. Zavzpomínal, že Akci Cihla poprvé zaznamenal jako náhodný chodec asi před deseti lety – a už tehdy ho zaujala. Jako jednoduchý nápad, který zapůsobí.

Na Příkopech však odpovídal také na novinářské otázky třeba ke své dovolené. Tu vidí jednoznačně: odjet se nikam nechystá. „Vzhledem k tomu, že celý rok cestuji, a to nejen po republice, ale i po zahraničí, dovolenou si nejvíce užiju v klidu doma s rodinou.

Při návštěvě stánku Akce Cihla prezident Petr Pavel odpovídal i na novinářskou otázku ke kolapsu nového systému stavebního řízení – není rád, že se naplnila varování, která tlumočil. | Video: Deník/Milan Holakovský

Vyjádřil se i k dotazu na aktuálně palčivý kolaps nové podoby stavebního řízení, označované pojmem digitalizace, před jejímž ostrým startem bez důkladnějšího testování v minulosti varoval. „Nebyly to argumenty moje, já jsem se po jednání se starosty v Pardubickém kraji pokusil ještě alespoň připomenout, že ten proces nebyl úplně do detailu připraven. A upřímně řečeno: nemám radost z toho, že na jejich argumenty došlo. To, že se ukázalo, že měli pravdu, mě spíš mrzí – a pevně doufám, že ministerstvu pro místní rozvoj se podaří problémy velice rychle odstranit,“ konstatoval.

„Zatím jsou stavební úřady zavaleny stále ještě papírovými žádostmi; na ty digitální zřejmě dojde až později,“ míní. A má za to, že poučení do budoucna je jasné: v případě zavádění takto zásadních změn je pro příště žádoucí nejdřív si vše vyzkoušet na nějakém pilotním projektu, třeba v jednom kraji, celý proces si ověřit a jeho chyby či problémy před zavedením v celé zemi napravit. Prezident má domluvené jednání s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem (Piráti) – bude to však až po dovolených.

Chvilka v hodinářství

Před odjezdem ještě prezident v doprovodu policejní ochranky zašel do nedalekého značkového hodinářství v ulici Nekázanka. Ochránci zastoupili dveře a strážci dohlédli i na to, aby zvědaví reportéři nesledovali přes sklo, co se uvnitř odehrává – nicméně při odchodu si na chodníku Pavel připínal hodinky na zápěstí a jeden člen ochranky převzal do opatrování malou papírovou tašku.