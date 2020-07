Letos se kvůli pandemii musela sbírka časově posunout. Přesto se nadále snaží čelit nepříznivému období, a tak její slavnostní zahájení neproběhlo v dubnu, ale uskuteční se 16. července 2020 v ulici Na Příkopě. Podpořit ji přijde od 15.00 hodin i nejmladší patron sbírky, zpěvák a muzikálový herec roku 2018, Tomáš Vaněk. O kouzlo pouličního happeningu se postarají kejklíři a žongléři. Stánek bude stát až poloviny září.

Díky prodeji cihel může organizace Portus Praha podporovat lidi s mentálním postižením a realizovat projekty chráněného bydlení a provozování sociálního podniku Dobroty s příběhem v Davli.

Letos bude prodej probíhat jen v ulici Na Příkopě, kde si mohou lidé koupit svoji cihlu, pomalovat si ji a podpořit tím tak moderní sociální služby. Sociální podnik kvůli koronavirové krizi letos během pandemie přišel o 80 % příjmů a téměř také o vidinu otevření nového Bistra Příběh, který měl poskytnout pracovní místa pro další lidi s postižením.

Unesou firmy jednu cihlu?

Proto sbírka potřebuje dárce, aby byl podnik schopný pokrýt náklady na zprovoznění dlouhodobě připravovaného projektu Bistro Příběh a zároveň se vzpamatovat z nepříznivého období. Benefiční sbírka probíhala tradičně nejen v Praze, ale i v regionech České republiky. Letos se ale bohužel muselo upustit i od této aktivity.

„Vzhledem k omezeným aktivitám v ulicích jsme i my více přešli do bezpečnějšího on-line světa a podpořit nás mohou lidé celoročně zakoupením Ecihly. Další iniciativou, kterou budeme bojovat za zmírnění dopadů pandemie na sociální podnik Dobroty s příběhem, je připravovaná kampaň s názvem Jednu cihlu uneseš. Oslovuje firmy a větší dárce s nabídkou limitované edice cihel za pět tisíc korun," říká šéf sbírky Daniel pastva.

"Kampaň odstartuje také ve virtuálním světě a to 17. července, kde bude k nalezení na www.donio.cz/jednacihla. Díky online cihlám snad dokážeme projekt Bistro Příběh spustit do plného provozu rychleji a zajistíme tak co nejdříve práci dalším lidem s postižením,“ doufá Pastva.