Akce Antistalin na Újezdu připomenula výročí úmrtí Stalina

Skupina dobrovolníků dnes po poledni uklidila okolí památníku obětem totalitních režimů na pražském Újezdu, symbolicky v den 65. výročí úmrtí sovětského vůdce Josifa Stalina. Akce s názvem Antistalin připomenula také to, že v současném Rusku se chystá na čtvrtý prezidentský mandát Vladimir Putin, kterého organizátoři ke Stalinovi přirovnávali.

Do tichého protestu, který zorganizoval v Praze žijící Rus Anton Litvin, se zapojilo jen dalších pět lidí, převážně studentů. Litvin si malý zájem vysvětloval tím, že na podvečer je do centra Prahy svolána další demonstrace, tentokrát proti zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do jedné ze sněmovních funkcí. Ondráček se jako policista podílel na potlačování odpůrců komunistického režimu v roce 1989.

Litvin označil Stalina i Putina za tyrany a podivil se nad tím jak si může Rusko znovu zvolit svým lídrem člověka, jehož činy lze se Stalinovými srovnat. Podle Litvina je třeba Stalinovy zločiny stále připomínat, zejména mladé generaci. Učinil tak i v případě skupiny zahraničních studentů, z nichž jeden se anglicky dotazoval, kdo je Stalin.

Alej obětí totality

Památník připomíná takzvané mukly, tedy muže určené k likvidaci. Autorem postupně mizejících soch muže je sochař Olbram Zoubek. Okolní stromořadí nese od letoška název Alej obětí totality.

Za komunistické éry bylo v někdejším Československu popraveno 250 lidí, různých rozsudků však padlo přes 200 tisíc a dalších několik tisíc lidí zemřelo ve věznicích. Řada lidí také zahynula při pokusu o emigraci. V Sovětském svazu si jen Stalinova éra kultu osobnosti, čistek a teroru vyžádala podle odhadů několik desítek milionů mrtvých.