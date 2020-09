ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Hned po pár dnech nového školního roku komplikuje koronavirus zaměstnancům i žákům prestižního pražského gymnázia život. V pátek bylo vyhlášeno ředitelské volno, po víkendovém vydenzifikování budovy školy se výuka vrátila. Hygienická stanice pro Prahu 1 nařídila karanténu pro 1.C a čtyři vyučující. Prváci se tak budou muset spokojit s distačním vyučováním podle platného rozvrhu.

„Na základě doporučení hygienické stanice a manuálu ředitele školy nařizuji nošení vlastních roušek na chodbách školy o přestávkách, v učebnách při výuce je nošení roušek dobrovolné,“ oznámil Milan Štěrba na webových stránkách.

Právě povinnost zakrytí dychacích cest ve školských zařízeních se stalo velmi diskutovaným tématem. Nejprve ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ji nařídil od 1. září, aby pak bylo po intervenci premiéra Andreje Babiše (ANO) vládní opatření proti koronaviru změněno. Vzhledem ke zhoršující epidemiologické situace však Praha přistoupila ke zpřísnění a od příštího pondělí se budou v pražských školách roušky nosit.

Epidemiologicky významný kontakt

Mezitím Vojtěchův vládní resort vydal metodiku ministerstva zdravotnictví, která se týká nařizování karantény pro jednotlivce nebo kolektivy či rovnou zavírání celých vzdělávacích institucí. V případě pozitivního testu na covid-19 hygienici rozhodnou o izolaci pouze těch osob, které byly „v rizikovém, epidemiologicky významném kontaktu“. Zavření hrozí až v případě nakažení nebo karantény třetiny žáků, studentů či pedagogů.

V případě gymnázia ve Štěpánské si hygienická stanice vyžádala kontakty ohrožených lidí – tedy těch, kteří strávili s nakaženou dívkou déle než patnáct minut ve vzdálenosti jeden a půl metru. V narážce na Babišovy výmluvy se dá říct, že v budově nejstaršího českého gymnázia jsou dostatečně vysoké stropy a pravidelně se větrá, takže nikdo další kromě 1.C do karantény nemusí. Jenže situace ve skutečnosti tak zábavná není.

„Je divná doba,“ povzdechne si v rozhovoru pro Pražský deník ředitel Štěrba. „V březnu byli v boji s koronavirem takzvaně v první liini zdravotníci, teď jsou to kantoři, bezpříznakoví nosiči se vrátili do škol. Taková je prostě realita,“ dodal.

Kromě toho, že se objevila mezi gymnazisty nákaza covid-19, šíří se prostřednictvím některých médií také anonymní sdělení. „Ačkoli současná situace je opět riskantní, ředitel školy bohužel nezajistil vše potřebné pro hygienické zabezpečení školy. Pedagogové, ani nikdo jiný, nedostal roušky. Zároveň se v celé škole ani nemusely nosit. Na začátku roku bylo oznámeno, že není dostatečný počet místností pro vytvoření takzvané izolační místnosti. Diskuse o měření teploty u vstupu byla odmítnuta. Nemá prý význam. Není prý jasné, co by se dělo se studenty, kteří by měli vyšší teplotu,“ napsal člověk, který se označil za zaměstnance.

Nemůžu si sám nic vymýšlet, tvrdí ředitel

Podle informací Pražského deníku ovšem pedagogický sbor toto tvrzení odsoudil, pravděpodobně jde o někoho, kdo už ve Štěpánské nepracuje. Štěrba navíc tvrdí, že informace se nezakládají na pravdě a zvažuje po konzultaci podání trestního oznámení na neznámého pachatele kvůli pomluvě.

„Kantoři mají k dispozici štíty už od maturit, v budově je několik stojanů s dezinfekcí, izolační místnost je v atriu školy. Vycházím z ministerského manuálu a radím se se zřizovatelem, nemůžu si sám nic vymýšlet,“ říká ředitel Štěrba s tím, že na nošení roušek (i na nemoc covid-19) existují ve společnosti názory „ode zdi ke zdi“ – jedni žijí v panice, druzí celou věc bagatelizují.

„Nejsem hygienik ani epidemiolog, nařídím nošení roušek, někdo kvůli tomu onemocní a v rodině řeknou, že jsem jim zničil zdraví a už mám na krku soud,“ popisuje poněkud rozporuplné pocity muž, jenž řídí gymnázium přes deset let. Na námitku s termokamerou se Štěrba táže: „Jak by se asi žáci cítili, kdybych chodil po gymnáziu a kontroloval, jestli mají teplotu?“ Statický přístroj u vstupu by zase musel podle ředitele někdo hlídat, navíc zdravotní stav se může v průběhu dne měnit, proto ranní měření nemá smysl. „Žáci i zaměstnanci s příznaky mají zůstat doma, pokud by se někdo necítil dobře přímo ve škole, má k dispozici několik teploměrů,“ vysvětlil Štěrba.

Hygienická stanice hl. m. Prahy přiznala, že nestíhá trasovat. Pomohou kraje

Hygieny posílilo dalších 30 armádních mediků. A Praze pomůžou i z krajů, kde mají volnou kapacitu. Díky Chytré karanténě máme přehled a můžeme okamžitě nasazovat lidi podle potřeby. Deset hygieniků pomůže pražské hygieně. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) September 7, 2020

Na závěr rozhovoru Štěrba přizná, že obavy z dalšího vývoje na AG Štěpánská panují (třeba kvůli tomu, že někteří učitelé jsou vyššího věku), byť situaci vedení školy i díky podpoře většiny rodičů zvládá. „Ale kantoři chodí do práce a učí, je to lepší než distanční výuka,“ zhodnotil ředitel boj s koronavirem.