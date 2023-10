Středočeští zastupitelé dnes pověřili předsedu klubu ANO Roberta Bezděka, aby jednal se společností Agrofert o kompenzaci škody téměř 25 milionů korun způsobené údajně střetem zájmů šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle vedení kraje škoda vznikla středočeským školám, jimž ministerstvo pro místní rozvoj neproplatilo evropské dotace. Bezděk má Agrofert požádat o finanční dar. Pro schválení usnesení bylo 44 z 52 přítomných zastupitelů, pět bylo proti a tři se zdrželi. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský ČTK řekl, že společnost je přesvědčená, že veřejné zakázky z její strany byly v souladu se zákonem.

Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek

Opoziční zastupitel a předseda kontrolního výboru Bezděk řekl, že nemá problém s tím, když mu zastupitelstvo něco uloží. "Přijměte si jakékoliv usnesení, které považujete za vhodné, máte 50 hlasů," řekl na adresu koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců.

Heřmanský uvedl, že o dnešním usnesení zastupitelů se společnost dozvěděla z médií a nikdo se na ní zatím neobrátil. Agrofert je také přesvědčený, že vůči žádnému z odběratelů nebyl ve střetu zájmů. "Nevidíme tak důvod, aby školy přišly o dotace," doplnil mluvčí.

Ministerstvo pro místní rozvoj na počátku roku rozhodlo, že pět projektů čtyř příspěvkových organizací v dotačních řízeních kvůli porušení zákona o střetu zájmů u veřejných zakázek neproplatí nebo neproplatí plně. Rozhodnutí se týká pěti projektů. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola v Březnici pořídila traktor s čelním nakladačem a další mechanizační techniku za 2,4 milionu korun.

Znalec: Farmě Čapí hnízdo nekonkurovaly žádné další podniky Agrofertu

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Benešově nakoupila za 2,7 milionu kloubový nakladač, návěs a traktor pro výuku autoškoly. Školní statek Středočeského kraje ve dvou projektech vysoutěžil šest traktorů, dohromady za téměř 17,3 milionu korun. Střední odborná škola a učiliště v Nymburku nakoupila techniku zhruba za pět milionů korun.

"Všechny naše organizace měly původně čerpat peníze z evropských fondů, nicméně o dotaci, která měla pokrýt nákupy z podniků v rámci holdingu Agrofert, s největší pravděpodobností definitivně přijdou," uvedl radní pro vzdělávání a sport Milan Vácha (STAN).

"Proto jsme dnes jako zastupitelstvo kraje pověřili předsedu klubu hnutí ANO 2011, aby s Agrofertem jednal o tom, zda by příspěvkovým organizacím za neproplacenou dotaci poskytl v odpovídající výši finanční dar. Důvodem neproplacení je dle ministerstva právě střet zájmu předsedy hnutí, proto pověření směřuje předsedovi tohoto zastupitelskému klubu," dodal Vácha.

Pracuj hned, zvolen budeš pak. Středočeské zastupitelstvo zavádí novinku

Krajské příspěvkové organizace se proti rozhodnutí o neproplacení dotací snaží bránit. V případech, kdy bylo již podáno odvolání, jim ale nebylo vyhověno a stále platí rozhodnutí o neposkytnutí dotace.

O možném Babišově střetu zájmů se mluví prakticky od jeho vstupu do politiky a zejména poté, co se v roce 2013 jeho hnutí dostalo do Sněmovny a Babiš v lednu 2014 usedl do křesla ministra financí. Agrofert, jehož byl tehdy majitelem, je jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru i druhou nejvýznamnější skupinou chemického průmyslu v ČR. Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů.