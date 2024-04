/FOTOGALERIE/ Zkoušky akrobatického létání v podání humanoidního robota, který je posilou týmu pilotů Aero, ohlásila na pondělí 1. dubna mluvčí společnosti AERO Vodochody AEROSPACE Radka Černá.

Aprílový žertík AERO Vodochody AEROSPACE: humanoidní robot s umělou inteligencí Vodochoid. | Foto: AERO Vodochody

Jakkoli se její sdělení o stroji ovládaném robotickou postavou tváří důvěryhodně, nelze přehlédnout načasování, umocněné i uvedením data vydání tiskové zprávy: „1. apríl 2024“. Tedy první dubnový den, který tradičně patří různým aprílovým žertíkům a je „povoleno“ zveřejňovat i nejrůznější nepravdy, fóry a šprťouchlata.

Nejednou se však stalo, že to, co mělo být aprílovou taškařicí, pouze s cílem pobavit, se s odstupem času ukázalo i jako vizionářský pohled naznačující směr budoucího vývoje. V těchto souvislostech by tak mohlo být zajímavé porovnat údajné schopnosti humanoidního robota pojmenovaného „Vodochoid“ s vlastnostmi letadel vyráběných dejme tomu za nějakých dvacet třicet let. Byť se zdá být jisté, že umělá postava napodobující člověka asi do kokpitu usedat nebude. I když – jeden nikdy neví…

Gesta odkoukaná od lidských kolegů

K letošnímu aprílu se ve vodochodské továrně zrodil nápad posadit do cvičného proudového letounu L-39NG jako experimentálního kopilota Vodochoida: umělou inteligenci usazenou v těle humanoidního robota, podobného člověku vzhledem i schopnostmi. „Umí se sám připoutat v kokpitu, v hangáru nosí klasické brýle pilotky – a mezi jeho oblíbené filmy patří Nebeští jezdci nebo Top Gun,“ uvedla Černá svoji aprílovou sci-fi. S tvrzením, že humanoid vybavený AI, který je schopen plně zastávat funkci kopilota posádky cvičného letounu L-39NG, má být výsledkem desetileté spolupráce konstrukčního oddělení a laboratoře umělé inteligence, kterou prý ve Vodochodech otevřeli už v roce 2014.

Podívejte se: Velikonoce na pražském Chodově si užili kluci i holky

Bližší popis napovídá, že má jít o legraci cílící pro pobavení především do vlastních řad, kdy zasvěcení budou patrně v obraze víc než laici neznalí prostředí: „Vodochoid (jméno vzniklo se spojením slov Vodochody a Android) má standardní humanoidní rozměry, je vysoký 170 cm a váží 68 kg. Jeho chůze se co nejvíce podobá typické chůzi továrních pilotů – včetně typických gest a posunků. Při speciálním testu dokázal napodobit továrního pilota z 83 procent, což je naprosto skvělý výsledek s ohledem na to, že se jedná teprve o první generaci humanoidních robotů vyvinutých v Aero.“

Unikát, který Černá nabízí světu i s přesvědčivými fotografiemi, si podle jejích slov vede skvěle nejen v pilotní kabině: „Humanoid z Aero umí sledovat 3D prostor s nadprůměrnou frekvencí (ve srovnání s těmi nejlepšími humanoidy na světě) 12 obrázků za vteřinu, ale zvládne také uvařit kávu a připravit omeletu včetně rozklepnutí vajíček, unese asi třicetikilogramovou zátěž a vyvine rychlost až 7,5 kilometru za hodinu. Vodochodský stroj se učí na principu velkých jazykových modelů přímo na datech vycházejících z chování a jednání samotných pilotů. Aero letos oslavuje 105. výroční od založení, takže databáze a archiv pilotních dat je opravdu obsáhlý.“

Autopilot, který chodí do jídelny

Jestliže Černá tvrdí, že do roku 2030 Aero plánuje doplnit tým továrních pilotů o dalších pět humanoidů Vodochoid a do budoucna chce své roboty nabízet i v rámci komplexního výcvikového systému, který dodává zákazníkům jako součást balíčku L-39NG, musí zaručit, že tento stroj ovládající létající stroje má potřebné schopnosti. Tak tedy: „Vyspělá baterie Vodochoida, složená z úplně nové sloučeniny pevného elektrolytu, dokáže robota udržet v chodu až na 72 hodin. Při zapojení do letových činností má kapacitu asi 45 letových hodin. Vodochoid dokáže pilotovat letoun, komunikovat s řídicí věží, zvládne sám vyhodnocovat jednotlivé letové situace a rozhodovat se o dalším postupu.“

A rozdíl oproti klasickému autopilotu nebo jinému autonomnímu systému? „Umí provést i předletovou kontrolu, sám nasednout do kokpitu a připoutat se, což svědčí o precizní motorice a haptice – na což byl od začátku vývoje kladen stěžejní důraz. Humanoid z dílny Aero se zapojuje do běžného provozu firmy obdobně jako jeho lidští parťáci z továrního týmu pilotů. Pravidelně se tak účastní operativních schůzek s konstruktéry a mechaniky, je partnerem lidských pilotů při fyzickém tréninku v tělocvičně – nebo s ostatními piloty navštěvuje závodní kantýnu.“

Co v té kantýně humanoid podniká kromě toho, že svým lidským kolegům může popřát dobrou chuť, už ale aprílová zpráva nesděluje. Stejně jako informaci, zda navštěvuje také WC.