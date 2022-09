Když člověk hledá Adaptační centrum Chodov určené pro děti ukrajinských uprchlíků, chvilku bloudí mezi stanicí metra a velkým obchodním domem, až konečně najde zadní vchod do někdejší kancelářské budovy, nyní vyzdobené malbami s dětskými motivy a ukrajinskými nápisy. Sídlila zde Generali Česká pojišťovna, než přesunula svou pobočku jinam. Prázdné prostory dočasně nabídla Organizaci pro pomoc uprchlíkům . Od května tu české a ukrajinské vychovatelky s pomocí dobrovolníků hlídají děti ve věku 3-14 let. Platí tu symbolický nájem jednu korunu za měsíc. V říjnu musí prostory vyklidit, neboť se začnou rekonstruovat.

Koordinátor dobrovolníků a pomoci Matěj Šulc.Zdroj: Deník/Zuzana HronováChod centra koordinuje s dalšími dvěma lidmi Matěj Šulc, student Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Když začala válka na Ukrajině, působil jako dobrovolník na pražském hlavním nádraží, poté s ekumenickou pastorační službou na českých hranicích. „Pak jsem šel jeden květnový den pomoci s nějakým stěhováním sem do Adaptačního centra. A od té chvíle jsem tu už zůstal,“ usmívá se. Na starosti má shánění a organizaci pomoci a dobrovolníků a také komunikaci s lektory.

Dnes se na Chodově starají o více jak 140 dětí, což z něj činí zřejmě největší takové centrum v zemi. Přibližně devadesát z nich se rodičům podařilo zapsat do českých škol a školek, deset se bude vracet na Ukrajinu. Asi 35 dětí chce pokračovat dál, k nim přijde 45 nových dětí.

Nechtějí tu jen poskytovat hlídání dětí, aby mohly ukrajinské maminky pracovat a chodit na jazykové kurzy. Své svěřence se snaží co nejlépe připravit na české školy a školky, učí je česky a poskytují jim psychologickou pomoc vzhledem k prožitým traumatům. Jenže peníze z grantu ministerstva školství stačí jen na běžný provoz, na všechny věci navíc musejí shánět peníze od soukromých dárců.

„Děti byly nejdřív hodně divoké, neklidné, vystresované. Teď už je to mnohem lepší,“ líčí jedna z vychovatelek Elena. Na Ukrajině vystudovala pedagogiku a psychoterapeutické kurzy. V Česku, kde žije už dvanáct let, pracovala jako osvětlovačka a zvukařka v divadle. Nyní se díky centru mohla vrátit ke své původní profesi. „Mísí se nám tu děti z velkých měst i malých vesniček. Ty z venkova jsme museli naučit životu ve městě, aby si zvykly na rušné ulice nebo jízdu metrem. Zpočátku z toho byly hodně vystrašené. Nyní již s nimi nechodíme jen do nedalekého lesa, ale také po centru Prahy, po muzeích i knihovnách,“ doplňuje Matěj.

V hlavní roli čeština

Provází nás labyrintem čtyř pater plných někdejších kanceláří, improvizovaně upravených jako herny, učebny, šatny a jídelny. Jídlo jim dováží lidé z projektu Breakfast Story. Vaří ho sociální podniky a když si člověk u nich koupí oběd za 160 korun, podnik přichystá dvě porce a jednu pošle chudým lidem, kteří by si teplé jídlo v poledne nemohli dovolit.

Elena nám ukazuje svou třídu pro děti od šesti do deseti let a vysvětluje, že se tu s nimi snaží hrát co nejvíce komunikačních her a deskovek v češtině, aby je co nejvíce rozpovídala před nástupem do školy. „I když jdeme na vycházku do lesa, snažíme se s nimi mluvit česky a vysvětlovat jim české názvy věcí,“ říká.

Přicházíme do skupiny nejmenších dětí ve věku tři až pět let. Pracuje u nich ukrajinská a česká vychovatelka. „Před chvílí to tu málem obrátily vzhůru nohama, jak prší a nemohou jít ven. Tak jsem jim pustila na uklidněnou pohádku,“ líčí s úsměvem česká vychovatelka Dana. Děti nyní spokojeně sledují Toma a Jerryho a smějí se jejich nekonečným honičkám. „Když s nimi strávíte den, nepoznala byste, že prošly nějakými hrůzami války, vypadají zdánlivě bezstarostně. A pak jejich trauma najednou jednoho dne vypluje na povrch. Proto sem pravidelně chodí psycholožky,“ popisuje Matěj.

Ukrajinci zažili mezní zkušenosti, příběhy jsou těžké i pro nás, říká terapeutka

Paní vychovatelka vzpomíná, jak bylo zpočátku složité zvyknout malé Ukrajince na pravidla v českých školkách, které se jim snaží zprostředkovat. „Mají jinou mentalitu, jinou výchovu. K tomu se přidávala jazyková bariéra. Teď už je to v pohodě, rozumí mi a vědí, co po nich chci a respektují to,“ dodává.

Nakonec se dostáváme do místnosti, kam docházejí nejstarší děti ve věku dvanáct až čtrnáct let. Na stropech visí papírové holubičky jako symbol míru, obrázky jsou plné ukrajinských vlajek a také tanků a vojáků. „Starší děti mají mnohem větší potřebu vyjadřovat to, co prožívají a cítí. Toto například nakreslila jedna dvanáctiletá dívka,“ říká Matěj Šulc a ukazuje na obrázek hvězdnatého nebe, na němž je ukrajinsky napsáno: „Nastane den, kdy začnou padat hvězdy, ne rakety.“