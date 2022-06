ČTK to ve čtvrtek sdělila mluvčí pražské ODS Lenka Mottlová. Scheinherr, který je předsedou dozorčí rady DPP, označil za "vtipné" vyzývat tzv. whistleblowera k rezignaci. Hřib řekl, že kauza se týká výhradně STAN a Piráti hlasovali proti jmenování obviněných do DPP.

"Na nejasnosti okolo DPP upozorňujeme dlouhodobě. K politické odpovědnosti jsme opakovaně vyzývali jak primátora Zdeňka Hřiba, tak náměstka Adama Scheinherra. Odpovědí nám však byla jen jejich v lepším případě laxnost, v tom horším, úmysl. Přitom jsou to právě oni, kdo nesou plnou politickou odpovědnost za to, s kým sedí v Radě hlavního města Prahy a co se děje v Pražském dopravním podniku," uvedl městský zastupitel a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Kauzy pražského dopravního podniku: Proč pohřbíval politiky i manažery?

Podle opozice primátor s náměstkem manažersky selhali. Hřibovi opozice vytkla problémy a netransparentnost při některých hlasování a odmítání debaty o problémech DPP. O potížích podniku prý odmítl jednat i Scheinherr, který navíc prý hlasoval při obsazování míst v orgánech DPP pro dosazení nyní obžalovaných lidí. Jediným argumentem náměstka Scheinherra je, že ve věci DPP podal trestní oznámení.

Scheinherr: Problémy v DPP jsem pomohl odhalit já

Scheinherr ve čtvrtek rovněž několikrát řekl, že to byl naopak on, kdo pomohl problémy v DPP odhalit, když podal před dvěma lety trestní oznámení a spolupracoval s policií. ODS chce nyní obsah oznámení znát. "Vyzýváme tímto pana Scheinherra, ať veřejnosti ukáže, co bylo předmětem trestního oznámení. Dále také ať vysvětlí, proč i přes podezření na páchání trestné činnosti dokončil prodej pozemků okolo metra v Holešovicích. Jeho vysvětlení, že nechtěl mařit vyšetřování, je nepochopitelné," uvedl předseda zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček.

"To je neuvěřitelně vtipné, vyzývat k rezignaci whistleblowera, který před dvěma lety podal trestní oznámení a od té doby v režimu mlčenlivosti celou dobu spolupracoval s policií," řekl Scheinherr. Uvedl, že chápe, že jej opozice nemůže chválit, neboť "by to nepřenesla přes srdce", nicméně by podle něj měla mlčet a nedělat si ostudu.

Kontrola dopravního podniku: Forenzní audit se zaměří na podvody a zpronevěry

Podle Hřiba se Pirátů kauza nijak nedotýká. "V tom případu není zapleten žádný z našich členů. Já osobně jsem nebyl policií vůbec kontaktován v této záležitosti. Jedná se skutečně o záležitost hnutí STAN," řekl ve čtvrtek ČTK Hřib. Piráti mají v dozorčí radě dva členy a nehlasovali podle primátora pro nikoho ze stávajícího vedení DPP, neboť nebyli vybrání v otevřených výběrových řízení. Problém se navíc týká pouze DPP, který nemají Piráti v gesci, uvedl Hřib.