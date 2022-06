„Věděl jsem, že se něco děje. Pro mě nebylo podstatné vynášet to ven, nýbrž spolupracovat s policií. Podepsal jsem mlčenlivost, tu jsem dodržel a nyní jsme u odhalení takové kauzy,“ brání se Scheinherr tím, že před dvěma lety podal trestní oznámení a kauza vypl)ula na povrch teprve ve středu rozsáhlou razií.

Zaznamenal jste, že by pan Hlubuček ovlivňoval zakázky či něco podobného?

Ne. Podal jsem trestní oznámení ve věci žádosti o úplatek, o panu Hlubučkovi ale přímé důkazy nemám.

A jak jste ho vnímal? Měl jste podezření, že ovlivňoval zakázky?

Byl jsem nešťastný celé dva roky, tlačil jsem na něj a celou koalici, zejména TOP 09, KDU-ČSL a STAN, na pana Hlubučka a Jiřího Pospíšila (TOP 09), aby z představenstva odvolali pana Mateje Augustína, o kterém jsem měl důvodné podezření, že tam nedělá dobré věci. Pan Augustín byl nominantem pana Hlubučka.

Když jste podal trestní oznámení, dovedl jste si přestavit, jaký to bude mít rozsah?

To jsem si nedovedl představit. Zejména jsem byl trochu zklamaný, že se nic neděje. Až včera (ve středu 15. června) jsem si uvědomil, jak složité a rozsáhlé to bylo. Zasahovalo se na 40 místech, na úřadech Prahy a Středočeského kraje, chobotnice byla mnohem rozsáhlejší.

"Rezignujte!" ODS chce pryč z pražského magistrátu Hřiba se Scheinherrem

Na koho jste trestní oznámení podal?

Přesné osoby nemůžu říci, týká se to žádosti o úplatek v rámci nádraží Holešovice.

Jak jste došel k tomuto podezření?

Poté, co si klub Spojených sil prosadil do představenstva dopravního podniku Mateje Augustína, tak jsem se začal té situace obávat, více jsem kontroloval činnosti v podniku a po několika měsících jsem získal důvodné podezření, že došlo k žádosti o úplatek. Hned jsem podal trestní oznámení a přizval externí advokátní kanceláře na kontrolu celého projektu.

Jak jste se dozvěděl, že někdo žádal úplatek?

To bohužel nemůžu říct.

V představenstvu už není nikdo obviněný

Je tedy situace v dopravním podniku stabilizovaná?

Augustín byl ještě ve středu odvolán a Hlubuček rezignoval na člena dozorčí rady. Nyní v představenstvu není nikdo obviněný. Ráno zasedalo představenstvo společnosti, to odstavilo tři zaměstnance, vedoucího oddělení IT, technické správy objektu a právního oddělení.

Budou se revidovat některé smlouvy? Jsou ohrožené nějaké projekty?

Ve středu ráno představenstvo dopravního podniku schválilo externí hloubkový audit, všechny skutečnosti v kauze budou prošetřeny a na základě toho budou vyvozeny systémové kroky do budoucna. Je důležité, že lidé, kteří jsou do toho namočení, už v dopravním podniku nejsou.

Kontrola dopravního podniku: Forenzní audit se zaměří na podvody a zpronevěry

Radní Hana Kordová-Marvanová (dříve STAN, nyní za TOP 09) navrhovala, aby se změnily stanovy dopravního podniku. Podle ní totiž podnik nemusí informovat město o zakázkách do šesti miliard korun.

To trochu popletla, to se týká jen pozemků a všechny pozemky, které dopravní podnik prodává, jsou nejdříve nabídnuty hlavnímu městu. Ve stanovách jsou jiné mechanismy zaručující, že pozemky nebudou prodávány.

Proběhnou nějaké další personální změny? Měl by rezignovat generální ředitel dopravního podniku Petr Witowski a technický ředitel Jan Šurovský?

To neočekávám, zvláště u pana Witowského se ukázalo, že v ničem nefiguruje, je jediným mým nominantem v představenstvu, pokud nepočítám Marka Kopřivu, kterého jsme zvolili ve středu.