Aby nedopadly jako mosty. Některé rybníky v majetku Prahy procházejí opravou

Při rekonstrukci Svatomikulášské městské zvonice na pražském Malostranském náměstí objevili dělníci barokní točité schodiště do podzemních prostor. Kam chodba vede a jakému účelu sloužila by mohlo být známo v dalších týdnech. Uvedla to Adéla Petříčková z Muzea hlavního města Prahy, které má zvonici ve správě. První o objevu informoval server iRozhlas.cz. Zvonice byla postavena v 18. století.