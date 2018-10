Aby nás demagogové neposunuli na Východ. V Praze se shromáždily tisíce lidí

Z moře deštníků občas vykoukl transparent. Tisíce lidí v neděli večer na pražském Václavském náměstí i přes nepřízeň počasí přišly na akci Oslava 100 let republiky, kterou pořádala organizace Milion chvilek pro demokracii protestující proti premiéru Andreji Babišovi (ANO) i prezidentu Miloši Zemanovi. Podle organizátorů však shromáždění 28. října nemělo být demonstrací ani politickou manifestací.

Tisíce lidí se večer 28. října sešly na pražském Václavském náměstí na akci Oslava 100 let republiky s projevy osobností a hudbou.Foto: Milion chvilek pro demokracii, Facebook

„Pojďme tenhle velký svátek uctít, jak se patří, když už nic takového nelze očekávat od oficiálních míst,“ stálo ve facebookové pozvánce spolku Milion chvilek. Symbolicky v 19:18 odstartoval více než dvouhodinový program, lidé zaplnili horní část Václaváku, dění na pódiu mohli sledovat také u dvou velkoplošných obrazovek.

Někteří účastníci mávali českými a slovenskými vlajkami. Na jednom z transparentů bylo napsáno: „Vyznamenání pro Michala Davida je výsměch republice.“ Právě normalizačnímu zpěvákovi, který si u části veřejnosti popularitu udržel i po revoluci, udělil Zeman Medaili Za zásluhy.

„Potřebujeme vizi a odhodlání. Proto jsme dnes na Václaváku,“ řekl v úvodní řeči zástupce pořádajícího spolku Mikuláš Minář na Václavském náměstí s tím, že nechce slavit 100. výročí založení Československa plácáním se po ramenou a připínáním metálů na prsa. „Hrdě se hlásíme k ideálům, pro něž žili a přinášeli oběti Tomáš Garrigue Masaryk, Milada Horáková, Jan Palach, Jan Patočka či Václav Havel,“ dodal. „Věříme ve svobodu větší a větší.“ Lidé jeho projev odměnili potleskem. Předtím účastníci také naopak drželi minutu ticha za všechny oběti nesvobody.

Panika, která nutí hledat si vůdce

Spisovatel Jiří Padevět v proslovu požádal diváky, aby měli stále touhu po svobodě a nepodléhali populismu. Po něm mluvil politik Petr Pithart, chartista a federální předseda vlády či později šéf Senátu. Pithart zkritizoval, že Česká republika není ochotná přijmout ani jednoho uprchlíka. Mluvil také o tom, že v Češích je stále pocit zrady z minulosti, ačkoliv si za spoustu historických milníků (či „mylníků“) můžeme vlastně sami.

„Brusel máme za hlavní město okupační mocnosti, ačkoli jsme tam již dlouho nepřišli s kloudným nápadem,“ řekl Pithart, který v roce 2003 neúspěšně kandidoval na prezidenta. „Akorát jsme brblali a kde to šlo, ukrádali. Nepřipusťme, aby nás demagogové posunuli na Východ. Nesmíme se uzavírat do sebe, aby nás mohli politici děsit. Měli bychom se přestat litovat a chovat se jako sebevědomí občané státu. Nebojovat jeden proti druhému, nepodléhat panikám, které nás nutí hledat si vůdce. Bude stačit se ozvat, když se nám někdo pokouší ucpat ústa,“ pokračoval Pithart s tím, že takto by se mohli chovat zástupci tzv. občanské společnosti. Na závěr přečetl báseň od Viktora Dyka Píseň noci 29. října. „Ne na svůj zájem, ale na budoucnost hleď v moři krve prolité. A nebude-li v srdci čistá vroucnost, jak uhájíme dobyté?“ recitoval Pithart.

Pak vystoupil i legendární hokejový brankář Dominik Hašek, který měl na tváři namalované české vlajky. Hašek mluvil o nezapomenutelném triumfu na olympijských hrách v Naganu před dvaceti lety i ostatních významných sportovcích v dějinách republiky. „Tehdy nás spojovala národní hrdost,“ připomněl Hašek, jehož v roce 1998 dav nadšených fanoušků chtěl na Hrad, slavné vítězství mužstva pod vedením trenéra Ivana Hlinky a v čele s hvězdným Jaromírem Jágrem.

Tři špejle

Na akci promluvili také ekonom Tomáš Sedláček, ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek. Vystoupili i hudebníci Gipsy.cz nebo Tomáš Klus. Na závěr zazpívala českou i slovenskou hymnu zpěvačka Hana Ulrychová, poté ještě jednou zahrál českou hymnu Okamžitý filmový orchestr Varhana Orchestroviče Bauera.

Šéf organizátorů Minář ještě před víkendem tvrdil, že oslava na Václavském náměstí bude jakousi přirozenou a důstojnou protiváhou k televiznímu programu onoho večera," uvedl Minář. Udílení státních vyznamenání totiž živě přenášela Česká televize, následně vysílala předtočenou debatu Zemana s Babišem.

Milion chvilek uspořádal menší akce také v dalších městech - například v Brně, Ostravě, Hradci Králové nebo v Českých Budějovicích. Součástí byl i happening Tři špejle, z něhož se složil jehlan v barvách trikolóry. Podle autora nápadu Jarka Veseláka mají špejle symbolizovat tři pilíře demokracie, protože právě teď je potřeba ji podepřít.