Mluvčí centrální městské části Kateřina Písáčková pak upozornila, že mobilní pisoáry pro až čtyři muže vykonávající potřebu byly instalovány přímo u východu z vestibulu železniční stanice Praha hlavní nádraží pouze na zkoušku do 25. května.

Okolí vlakového nádraží a stanice metra C je nevzhledné. Pohybuje se tu spousta bezdomovců poptávajících u cestujících cigáro či drobné. V parku, kterému se mezi Pražany říká Sherwood, se nezřídka vyskytují rovněž uživatelé drog.

Podle radnice Prahy 1 se připravuje celková revitalizace Vrchlického sadů, což však bude ještě pár let trvat. Proto se nyní zvolilo toto dílčí řešení. „Pokud se tato varianta osvědčí, chceme do Vrchlického sadů přidat esteticky vhodnější dlouhodobé řešení,“ uvedla na facebookové stránce mluvčí Písáčková.

Radní momentálně řeší vhodné umístění, dosavadní místa mobilních záchodů pro pány byla vybrána s ohledem na svažitý terén u pražského hlavního nádraží. Podle Kučery se během pár týdnů ukázalo, že lidé pisoáry hojně využívají. „Vyvážíme je každý všední den,“ upozornil radní.

Na sociálních sítích se objevují většinou pochvalné komentáře. Obyvatelé a návštěvníci metropole by uvítali trochu více soukromí, „festivalové“ pisoáry totiž jsou hned u chodníku. Na druhou stranu podle radního Kučery je pohled chlapa, který používá tento záchod, o něco lepší než pohled na chlapa močícího u stromu. Navíc se ozývají i ženy: „A WC pro nás zdarma je kde?“

I see Paris has installed new pissoirs called Uritrottoir.

This guy is not worried about other people in his 'safespace' pic.twitter.com/CyLbPAMUPq