A je pryč! Z Negrelliho viaduktu zmizel most přes Křižíkovu ulici

/VIDEO/ Ve středu ráno se v Praze vrátil provoz do Křižíkovy ulice u Hudebního divadla Karlín. Od pátečního dopoledne zde dělníci demontovali most z Negrelliho viaduktu. Místo bylo uzavřeno pro veškerou dopravu i chodce.

Když se v pátek v deset hodin dopoledne zakously bagry a sbíjecí kladiva do mostu přes Křižíkovu ulici, bylo jasné, že demontáž železobetonového kolosu nebude snadnou záležitostí. Nakonec se ale vše podařilo uskutečnit podle plánu a v pondělí krátce po druhé hodině odpoledne byl snesen na zem poslední z nosníků. Stejně jako na všechny předchozí se na něj vrhl stroj s hydraulickými nůžkami, přepůlil jej a připravil k transportu do nedaleké deponie.

V úterý ještě dělníci odbourávali zbylé pilíře a v podvečer už jeřáb s nosností 200 tun i další stroje nahradily počišťovací vozy. Po odstranění ohrady již mohli projít alespoň chodci, značky zakazující vjezd byly odstraněny později.

Nejen místním lidem se tak naskytl zcela nový pohled z Karlína směrem k Autobusovému nádraží Florenc a opačně. "Je to zvláštní, na ten most jsem byl celý život zvyklý," podivoval se jeden z hostů sedících na zahrádce u zhruba sto metrů vzdáleného Rapid baru 65. Současný stav ale nevydrží dlouho. Se stavbou nového mostu začnou dělníci okamžitě. Někdy v říjnu či listopadu by měla být hotová nová konstrukce, úplné dokončení je plánováno na jaro. Poté by se mělo začít s výstavbou přemostění ulice Prvního Pluku, které bylo odstraněno již v únoru.

Přestože Negrelliho viadukt byl uveden do provozu v roce 1850, o prodlouženém víkendu odstraněná část byla z roku 1955. Rekonstrukce celého 1110 metrů dlouhého viaduktu začala loni v létě a potrvá tři roky, stavebně ji zajišťuje sdružení firem Hochtief, Strabag a Avers. Celkový rozpočet činí skoro jeden a půl miliardy korun, významou část zaplatila Evropská unie.

Loni pracovníci odstraňovali vestavby a přístavby viaduktu, sejmuli kolejový svršek a trakční vedení. Expertní Kloknerův ústav zároveň stále provádí diagnostické práce na klenbách. Viadukt, pojmenovaný po svém staviteli Aloisi Negrellim, je památkově chráněný.