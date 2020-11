Vedení města nyní žádá, aby lidé zůstali doma a nechali za sebe zapálit svíčku dobrovolníky ze spolku Díky, že můžem. Objednat si tuto službu bude možné přes internet.

K apelu metropole se připojil i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který přišel na magistrátní tiskovou konferenci svolanou za tímto účelem. Podle něj je dnes sice jiná doba a situace než v listopadu 1989, potřeba celospolečenského semknutí je ale stejná.

„Potřebujeme teď udělat pro nás všechny něco, co výrazně zlepší situaci, v níž se nacházíme. Velice jednoduchou a proti tehdejší době vlastně zanedbatelnou obětí je omezení sociálních kontaktů. Tehdy bylo zapotřebí vyjít do ulic, teď je naopak třeba nevycházet,“ požádal Blatný veřejnost.

Jako tradičně, ale na internetu

Organizátoři se pro tradiční návštěvníky Národní třídy pokusili přenést do on-line prostředí co největší část oslav. „Umožní nám to oproti klasickému programu na ulici připravit například delší divadelní představení nebo celý blok tematických debat,“ shrnul program sedmého ročníku akce Korzo Národní předseda pořádajícího spolku Díky, že můžem Lukáš Černý.

Na webu bude možné zhlédnout živé představení slavné aktovky Václava Havla Audience v podání Spolku Kašpar s Janem Potměšilem a Jakubem Špalkem nebo koncert slovenské písničkářky Katarzie. Ústav pro studium totalitních režimů zase nabídne vzdělávací „pásmo“ včetně přednášky v angličtině o tom, jak se zhroutil komunismus v Československu. Celý program bude dostupný na stránkách www.dikyzemuzem.cz.

Neruší se ale ani další vzpomínkové akce, které k 17. listopadu už řadu let neodmyslitelně patří. Koncert pro budoucnost bude „streamován“ částečně z Václavského náměstí, kde v oploceném areálu v pásu vystoupí řečníci a moderátoři. „Na místě nebude slyšet žádný zvuk a nebude přítomna velká konstrukce, to aby pořadatelé předem zamezili lidem ve shromažďování,“ upozorňuje webová anotace k akci.

Hudební část se bude odehrávat na jiném místě. Z muzikantů na ní vystoupí například The Plastic People of the Universe, Ondřej Gregor Brzobohatý, Jiří Schmitzer, Tomáš Klus, Ewa Farna, Iva Bittová, Ivan Hlas Trio či Klára Vytisková & Albert Černý.

V rozhlase zazní Modlitba pro Martu

Městem založené Muzeum paměti 20. století nabídne přes internet filmový festival Nezlomní a obětovaní o hrdinech boje proti moderním totalitám a dvě online výstavy.

Připomínky „zlomového roku“ ale nebudou jen na internetu. 17. listopadu přesně v 17 hodin 11 minut zazní na většině rozhlasových stanic Modlitba pro Martu v podání Anety Langerové. V Praze ikonickou píseň k lidem přenesou také ampliony městského rozhlasu.

Po celé republice se ve stejný čas rozsvítí do bílé, červené a modré barvy na tři desítky významných objektů a budov. Do státních barev se vyladí mimo jiné Pražský hrad, Petřínská rozhledna, Tančící dům či sídlo ministerstva zdravotnictví.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v souvislosti s významem blížícího se státního svátku zmínil i situaci v současném světě. „Boj za svobodu je stále navýsost aktuálním tématem, ač nabývá trochu jiných rozměrů. Příkladem budiž snahy některých států uplatňovat jako politický nástroj dodávky zdravotnického materiálu k řešení krize, na jejímž vzniku se samy podílely,“ poznamenal.