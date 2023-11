Pražané si připomínají 17. listopad, centrem dění je Národní třída a Albertov

/FOTO, VIDEO/ Letos je to třicet čtyři let od pádu komunistické strany v Československu. Událost, která se stala v listopadu 1989 vstoupila do dějin jako Sametová revoluce. Symbolicky na Mezinárodní den studenstva, který připomíná tragické události z roku 1939. Na slavnostní den je v hlavním městě připraven pestrý program v čele s akcí Korzo Národní.

Centrem připomínek listopadových událostí v metropoli je Národní třída | Video: Radek Cihla