Na včerejší oslavu, která se protáhla až do večera, jí přišla překvapit její oblíbená pohádková postava, kterou je čertík z pohádky Princezna ze mlejna. Slavnostně jí popřála herečka Yvetta Blanarovičová, která postavu ztvárnila.

„Čertík mě ohromě potěšil. Jinak mi dělá největší radost, že je klid a mír. Na 2. světovou válku vzpomínám nerada, jedni odešli, druzí přišli,“ říká paní Eleonora, která je původní profesí dámská krejčová a svému řemeslu se věnovala skoro až do 80 let.

A jaký je podle ní recept na dlouhověkost? „Málo jsem jedla, hodně spala, pracovala a chodila cvičit do Sokola,“ směje se oslavenkyně. Jejím celoživotním koníčkem byla zahrádka, kde ráda pracovala. Nikdy ale neholdovala cigaretám a alkohol si dopřála pouze výjimečně. „Trošku piva, trošku vína, ale abych se opila, to ne,“ říká žena.

Na návštěvy chodí vnuk a pravnuk

Svého manžela přežila o celých 30 let. Navštěvovat ji chodí její vnuk Petr Bohuňovský, dlouhověkost je však v jejich rodině výjimka. „Bydlím naproti přes ulici a tak za babičkou chodím téměř každý den, někdy i s mým synem. Vždy mi vypráví zážitky, co se v domově děje, například tady tancují jako v tanečních za doprovodu klavíristy,“ dodává vnuk, který je přesně o půl století mladší než jeho babička.

Rodačka z pražských Holešovic žila ve svém bytě ve třetím patře, kde nebyl výtah, až do svých 97 let. Péči v domově Zátiší si užívá již třetím rokem a moc se jí zde líbí. „Paní Eleonora má úžasnou vitalitu, je to velmi pozitivní člověk. Když jsem jí přála, řekla mi, že je tu šťastná a spokojená. Zapojuje se do všech našich aktivit,“ řekla ředitelka domova Miluše Horvátová. „Jestli bych se někdy měla dožít 100 let, tak si to přesně takhle představuji,“ dodala Horvátová.

Nejstarším klientem v Alzheimer Home Zátiší byl zatím 102letý muž, který zemřel před několika lety.

