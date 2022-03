„Přihlásilo se mnohem více dětí než jsme čekali. Je tady pět tříd po 20 dětech, rozděleny jsou podle věku. Učitelé vyučují předměty podle ukrajinského modelu jako je ukrajinský jazyk nebo dějepis tak, jak jsou děti zvyklé,“ popsala ředitelka Taťjana Pergler. Výuka probíhá každý den od 9 do 13 hodin.

Jedna z českých rodin pro nové žáky na první školní den napekla štrúdl, svatební koláčky či mafiny. „Když jsme se dozvěděli, že děti nastoupí do slovanského gymnázia, chtěli jsme, aby měly sladký start do nové výuky. Chtěli jsme pomoci nějak jinak než finančně,“ řekl Tomáš Kessler, který sladkosti napekl společně se svou dcerou Sofinkou a její maminkou Dášou.

Škola mohla vyučování spustit díky projektu Ukrajinské jednotřídky, který připravilo ukrajinské velvyslanectví spolu s Nadačním fondem Děti Ukrajiny a emeritním rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou za podpory ministerstva školství v ČR. Otevření se zúčastnil i ministr školství Petr Gazdík (STAN). Díky tomuto projektu má dostatek ukrajinských učitelů. Podle ředitelky mají pedagožky aprobaci podle požadavků Ukrajiny a zároveň žijí v Česku dlouhodobě a ovládají češtinu.

Po skončení prázdnin se děti rozdělí do dalších pražských škol, v Masné ulici zůstane jen jedna třída. S rostoucím příchodem lidí prchajících před válkou z Ukrajiny se očekává další velký zájem dětí.

Gymnázium je jednou ze zhruba dvaceti škol, které se dosud v Praze a Brně do projektu přihlásily. V první fázi se děti seznámí s českým prostředím, navštíví galerie, muzea a čekají je i sportovní aktivity. Výuka jim bude přibývat postupně, k dispozici budou mít výchovné poradce a dětské psychology.

Podle Gazdíka se do běžných českých tříd může v současnosti integrovat zhruba 100 tisíc ukrajinských dětí od šesti do 17 let, na Ukrajině je základní škola jedenáctiletá.