Oba měli v Česku vystupovat pod jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, později pak Nicolai Popa a Ruslan Tabarov. Pod oběma prvně zmíněnými jmény je světová veřejnost poprvé zaznamenala v březnu 2018, kdy se měli nervově-paralytickým plynem novičok pokusit otrávit v britském Salisbury bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho Dceru Juliju, přičemž to obě oběti přežily.

Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtěte ZDE

Podle investigativní skupiny Bellingcat se měl na pokusu o jejich likvidaci podílet ještě třetí člen GRU Denis Vjačeslavovič Sergejev, který prý pod krycím jménem Sergej Fedotov navštívil Prahu na přelomu ledna a února 2014. Podle Deníku N byl zatím ještě neznámý třetí ruský agent i v Česku. Čepiga i Miškin se v souvislosti s atentátem na Skrupala hájili, že byli v Salisbury jako turisti, které zlákala tamní katedrála.

Dvaačtyřicetiletý Čepiga je bývalým účastníkem válek v Čečensku a na Ukrajině. Pochází z obce Nikolajevka na Dálném Východě. Roce 2014 Čepiga tajně obdržel titul Hrdina Ruské federace za neupřesněnou mírovou misi. Je také nositelem více než dvaceti dalších vyznamenání. Je podezřelý i ze zabití britského občana Dawna Sturgesse.

Podobně jako o půl roku mladší Miškin, který podle serveru Bellingcat působí pro ruskou rozvědku jako lékař. Narodil se v roce roce 1979 v Archangelské oblasti. Na elitní vojenské lékařské škole vystudoval na vojenského lékaře pro ruské námořnictvo a ještě během studií jej naverbovala GRU. Podle sevreru měl hodně cestovat na Ukrajinu i do Podněstří.

Svět rozvědek

GRU (Glavnoje razvedyvatělnoje upravlenije; hlavní správa rozvědky) je ruská vojenská zpravodajská služba, jejíž historie sahá do roku 1918, i když původně pod jiným názvem. „Její kořeny sahají hluboko do období Vladimíra Iljiče Lenina, ještě do revolučního Ruska,“ říká historik Libor svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Už v rámci Sovětského svazu byla podle něj poměrně autonomní, přičemž pole její působnosti jakožto vojenské rozvědky bylo zaměřeno navenek, přičemž změnu v postsovětské době přežila s menším dopadem než třeba KGB. To potvrzují i další zdroje, například analýza agentury reuters. „V Tusku mají tajné služby podstatně vyšší společenský respekt než například u nás,“ míní Svoboda s tím, že sítě GRU na území České republiky podle něj byly i před pádem komunistického režimu v roce 1989.

Součástí GRU má být i jednotka 29155, jejímiž členy mají být oba výše zmínění muži. Podle dva roky starého článku New York Times funguje minimálně od roku 2009 a západní zpravodajské sužby ji poprvé měly identifikovat v roce 2016, po nezdařením převratu v Černé Hoře. „Důstojníci, z nichž někteří jsou veteráni z ruských válek v Afghánistánu, Čečensku a na Ukrajině, cestují za svými operacemi do a z evropských zemí,“ konstatoval jiný americký list Washington Examiner.

Kromě členů GRU pak Česká republika vypověděla z amabsády i agenty druhé, civilní ruské rozvědky SVR (Služba Vněšněj Razvedki, služba vnější rozvědky), která vznikla v prosinci 1991 a je podřízena přímo ruskému prezidentovi.