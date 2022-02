Během roku zavraždil sedm žen. Své odporné rituály detailně popsal novinářce

Cesta Američanky k proměně v monstrum, které bez milosti rozstřílelo sedm mužů, začala už v dětství. Tehdy si ještě jako malá dívka prošla opravdovým peklem. A také poslední dějství jejího života - usvědčení z vražd a odsouzení k smrti - bylo lemováno velkou osobní tragédií. Hlavním svědkem se totiž pro policisty stal člověk, o němž Wuornosová mluvila jako o největší lásce svého života. Její přítelkyně Tyria Mooreová.

„Wuornosová byla zatčena poté, co o vraždách policistům vše řekla právě Mooreová, a souhlasila, že s nimi bude spolupracovat. Výměnou jí nabídli, že nebude z ničeho obviněna," připomíná stanice CNN.

Prostituce na školním dvorku

Jestli se někdo opravdu nenarodil jako dítě štěstěny, byla to Aileen Wuornosová, která přišla na svět v roce 1956. Její matka měla v době jejího narození šestnáct let, v té době navíc s o čtyři roky starším manželem vychovávala dvouletého syna. Otce Aileen nikdy nepoznala. Matka se s ním rozvedla pár měsíců po příchodu dívky na svět.

To, že otce nikdy neviděla, však bylo možná štěstí. „O několik let později se zabil ve vězení, kde skončil kvůli sexuálnímu zneužívání dítěte," píše web Biography.

Život s problémovou matkou ovšem nebyl pro Aileen a jejího staršího bratra Keitha o nic snažší. „Když jí byly čtyři roky, matka obě děti opustila a nechala je u prarodičů. Jejich babička však byla alkoholička a dědeček násilník," konstatuje web Biography.

Přechod od matky, která se o děti prakticky nestarala, k prarodičům, u nichž byl křik a bitka na denním pořádku, znamenal pro sourozence přechod z jednoho pekla do druhého. A to nejhorší mělo teprve přijít. Ještě než oslavila Aileen Wuornosová jedenácté narozeniny, už si ve škole o přestávkách vydělávala na drogy a cigarety tím, že nabízela starším hochům sexuální služby. Její chování zřejmě pramenilo z toho, co zažívala doma. „Později uvedla, že ji její dědeček sexuálně zneužíval a také že mívala styk s bratrem," zmiňuje web Biography.

Když jí bylo třináct let, otěhotněla. Kdo byl otcem syna, kterého dala k adopci, se dodnes neví. Pár měsíců po porodu zemřela babička Wuornosové a její život, který trávila buď na ulici, nebo ve společné domácnosti s dědou, se ještě zhoršil. Nakonec dívka, která v děství nezažila jediný krásný moment, definitivně odešla z domova. „Wuornosová také odešla ze školy a začala se plně živit prostitucí," uvádí encyklopedie Britannica.

Dvě šance

Vydala se však i na dráhu kriminálnice. Poprvé byla zatčena jako osmnáctiletá za jízdu v opilosti a nedovolené ozbrojování.

O dva roky později, ve dvaceti letech, mladá žena opustila stát Michigan a přesídlila na Floridu. Zde se na ni v jednu chvíli nečekaně usmálo něco, co z dálky připomínalo lepší život. Seznámila se totiž s o čtyřicet let starším prezidentem místního jachtařského klubu. Boháč si s ní začal románek, který rychle vyústil ve sňatek. Nakonec si ale Wuornosová nepolepšila. Manželství se rozpadlo po šedesáti dnech. Zdroje se v popisu důvodů liší, je ale jisté, že vztah byl naplněn domácím násilím, zřejmě vzájemným.

Jen pár dní před rozvodem se starším manželem měla Wuornosová k lepšímu životu našlápnuto podruhé. Její starší bratr Keith nečekaně zemřel a mladá žena získala z jeho životní pojistky deset tisíc dolarů, což pro ni byly ohromné peníze. Jenže už příliš hluboko vězela v problémech. A tak místo toho, aby dědictví využila k úniku před životem prostitutky na ulici, poměrně rychle částku rozházela. Třeba za drahé auto.

Wuornosová se poté několikrát pokusila o sebevraždu. „Když jí bylo dvaadvacet let, střelila se do břicha. Stalo se tak poté, co ji odmítl milenec. Na dva týdny skončila v nemocnici. Týden poté, co byla propuštěna, se pokusila předávkovat léky," konstatuje odborný článek The Role of Psychopathy and Sexuality in a Female Serial Killer, který byl v roce 2005 publikován v časopisu Journal of Forensic Sciences a v němž se autoři Wade Myers, Erik Gooch a J. Reid Meloy věnují právě případu Aileen Wuornosové.

Mezi svými čtrnáctými a dvaadvacátými narozeninami se budoucí vražedkyně pokusila zabít celkem šestkrát.

Vyrostla pro kriminál

Další roky života strávila mladá žena na dvou místech - v ulicích, kde se živila prostitucí, a ve vězení, kde končila za drobnou kriminalitu. „Byla zatčená mnohokrát, a v průběhu let ji obvinili třeba z ozbrojené loupeže či krádeže auta," píše encyklopedie Britannica.

Wuornosová střídala často milence a je do dnešních dnů otázkou, do jaké míry tito muži přispěli k její kriminální činnosti. Třeba ozbrojená loupež v obchodě, kterou Wuornosová spáchala jako pětadvacetiletá v roce 1981, probíhala poměrně bizarně. „Žena měla při činu na sobě bikini, aby upoutala pozornost přítele, se kterým se právě hádala. Po loupeži se poté opět pokusila spáchat sebevraždu. Vypila několik piv i tvrdý alkohol, a tím zapila léky," konstatuje odborný článek z Journal of Forensic Sciences. Ani tentokrát ovšem nezemřela, a za loupež na dva roky skončila za mřížemi.

Sebeobrana, nebo poprava?

Poté, co Wuornosová vyšla z vězení, se její život vrátil do starých kolejí. Prostituce, drobná kriminalita, hádky v barech, opilectví. Pití alkoholu pro ni bylo únikem z drsné reality. „Uvedla, že během let, kdy prodávala své tělo, byla minimálně ve dvanácti případech zbita či tvrdě znásilněna," připomíná odborný článek z Journal of Forensic Sciences.

V roce 1986, když jí bylo třicet let, Wuornosová poprvé zažila opravdovou lásku a trvalý vztah. „Potkala tehdy čtyřiadvacetiletou Tyriu Mooreovou a mezi oběma se vyvinul romantický vztah," uvádí web Biography.

Zpočátku šlo jen o sex, obě ženy se do sebe ale nakonec zamilovaly a začaly spolu žít. „Byla to nepředstavitelná láska. Pozemská slova nemohou vyjádřit, co k Tyrii cítím," vyznala se Wuornosová později před soudem, když mluvila o své přítelkyni. Na tom, že ji miluje, trvala až do konce života, a to i přesto, že právě svědectví Mooreové jí dostalo za mříže.

Přestože měla vážný vztah, Wuornosová se nadále živila prostitucí. Její milenka Mooreová zatím do "rodinného" rozpočtu přinášela peníze vydělané třeba za barem.

První vraždu Wuornosová spáchala v roce 1989. Co přesně k ní vedlo, není dodnes zcela jasné. Pachatelka totiž v průběhu let svůj popis událostí několikrát změnila. V té nejméně dramatické verzi uvedla, že svého klienta, jednapadesátiletého Richarda Charlese Malloryho, chtěla jednoduše okrást. Tuto verzi ovšem uvedla pouze jednou.

Jinak trvala na tom, že muže zastřelila v sebeobraně. „Nejdříve celý děj popisovala tak, že jí nezaplatil, ale přesto se s ní pokusil mít sex, což vedlo k hádce a bitce. Údajně se prali o její kabelku a v té chvíli nahmátla svoji zbraň a zastřelila ho. Ovšem jindy vše nastiňovala mnohem dramatičtěji, a právě tato verze událostí byla nakonec zobrazena i ve filmu Zrůda. Wuornosová tehdy popsala, že jí Mallory nejenom nezaplatil, ale také ji na odlehlém místě připoutal ke kolu svého auta a znásilnil. Poté jí vylil do očí i vaginy alkohol a hrozil, že ji zabije. Wuornosové se nakonec povedlo vysvobodit, vzala zbraň a muže zastřelila," popisuje verzi událostí odborný článek z Journal of Forensic Sciences.

Bez milosti

První vražda, byť spáchaná v sebeobraně, u Wuornosové vedla k tomu, že začala zabíjet klienty pravidelně. Od prosince 1989, kdy zabila Malloryho, do listopadu 1990 zastřelila dalších šest mužů. Sedmá vražda jí ale u soudu nebyla prokázána. Na Floridě se najednou začaly v lesích u dálnic objevovat rozstřílená mužská těla. Některé oběti v sobě měly i devět střelných ran.

Zpočátku Wuornosové vraždění procházelo a žádné stopy k ní nevedly. Pak ale svědci zahlédli ji i Mooreovou u aut dvou zabitých mužů. Wuornosová je totiž po vraždě vždy okradla, a pokud měli auto, vzala i vůz. To se jí ale stalo osudným. „Když auto jednoho ze zmizelých mužů (tělo tohoto jediného se nikdy nenašlo) Wuornosová nabourala a opustila, policisté z vozidla získali její otisky i otisky Mooreové. Jelikož byly vzhledem k předchozí kriminální činnosti otisky prostitutky v databázi, policisté už ji snadno dohledali," píše web Biography.

Wuornosovou vyšetřovatelé zatkli v baru na Floridě, Mooreovou dostihli ve státě Pennsylvania. „Aby se Mooreová vyhnula odsouzení za spolupachatelství, uzavřela s policisty dohodu. V lednu 1991 zavolala pod jejich dohledem přítelkyni a postupně z ní dostala přiznání. Wuornosová na sebe vzala celou odpovědnost za všechny vraždy," píše web Biography.

Mooreová byla nakonec vedena pouze jako svědek. Jaký byl její podíl na vraždách, není jasné - zda jen přihlížela, nebo pomáhala přítelkyni zbavit se těl. Jako vražedkyně je ovšem dosud vedena pouze Wuornosová.

Před třiceti lety, v roce 1992, začal s Američankou soudní proces. Při něm vražedkyně opakovaně tvrdila, že konala v sebeobraně, a její obhájce se rovněž pokusil poukázat na to, že je psychicky nemocná. Případ bedlivě sledovala média. Někteří lidé dokonce Wuornosové fandili. „Její příznivci ji vnímali jako silnou, nezávislou ženu a část z nich ji dokonce označovala za hrdinku, která se dokázala postavit agresivním mužům," konstatuje encyklopedie Britannica.

Porota ani soudce však tento názor nesdíleli, a Wuornosová byla odsouzena k trestu smrti. „Chci prohlásit, že Richard Mallory mě brutálně znásilnil. Ale ti ostatní ne, ti s tím teprve chtěli začít," pokusila se ještě bránit. Nepomohlo jí to. Popravena byla o deset let později. Uvedení snímku Zrůda se nedožila.