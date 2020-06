"Byl jsem ještě malý, když jsem otce viděl naposledy - bylo mi asi čtyři nebo pět let," řekl Quincy Mason Floyd v Bryanu reportérům místní partnerské pobočky CNN, společnosti KBTX. O smrti svého otce George Floyda se dozvěděl poprvé z televize, kde se objevila informace o tom, že tento muž zemřel ve vazbě v Minneapolisu po policejném zákroku. Zpočátku však tuto zprávu se sebou samým nijak nespojoval.

Podívejte se na mou tvář a na tu jeho

"Nevěděl jsem vůbec, o koho jde, dokud mi matka nezavolala a neřekla mi to. Zeptala se: Víš, kdo je ten chlap? Řekl jsem, že ne. Odpověděla: To je tvůj otec," prohlásil Quincy Mason Floyd. "Rozbrečel jsem se. Je to už dávno, co jsem ho viděl."

Šestačtyřicetiletý George Floyd zemřel poslední květnové pondělí, v Americe připomínané jako Memorial Day neboli Den obětí války, poté, co mu při zatýkání klečel čtyřiačtyřicetiletý policista Derek Chauvin několik minut na krku. Floydova smrt vedla k Chauvinovu zatčení a k postavení tří policistů mimo službu, avšak zveřejnění záběrů ze zatýkání mezitím stačilo vyvolat po celých Spojených státech sérii protestů, které byly na mnoha místech spojeny i s rabováním a ničením majetku.

Do Minneapolisu se Floyd přestěhoval po propuštění z vězení, kde strávil pět let kvůli ozbrojenému vloupání. Původně pocházel z Houstonu, kde se také narodily jeho děti. Ty se však před více než 15 lety přestěhovali se svou matkou do texaského Bryanu. S otcem se od raného dětství nevídaly.

Zdroj: Youtube

Podle Quincyho byla informace o propojení jeho rodiny s příběhem George Floyda překvapením i pro jeho spolužáky ze školy. Pár lidí tomu prý ani nechtělo věřit: "Pořád se ptali: Máš nějaký důkaz? Tak jsem řekl, ano, mám, podívejte se, jak vypadám já a jak vypadal on. Hned budete vědět, že to byl můj otec."

Oba sourozenci se v pondělí vydali do Houstonu za dalšími členy širší Floydovy rodiny, s níž chtějí v Houstonu uspořádat jeho pohřeb. Floyd by měl být údajně pochován ve Fort Bend Memorial Planning Center v Rosharonu, podrobnosti zatím nebyly zveřejněny.

Novináři zkontaktovali rodinu s policií

Quincy Mason Floyd a jeho sestra Connie nyní ve svém rozhovoru s médii ocenili místní lidi v Bryanu za to, že zdejší demonstrace byla pokojná, a odsoudili rabování a demolování majetku, k němuž došlo v jiných městech. "Tohle je na Bryanu krásné, ta podpora, které se nám tu dostává. Vím, že to bratra posiluje na duchu. Je to moc hezké," nešetřila vděkem Connie Floydová.

CNN také zprostředkovala přímý kontakt členů Floydovy rodiny s policejním oddělením v Minneapolisu, kde George Floyd zemřel. Tento hovor pak odvysílal v přímém přenosu ve speciálním programu nazvaném "Nemohu dýchat: Černí muži žijí a umírají v Americe". (Slova "nemohu dýchat" byla zachycena na videozáznamu z Floydova zatýkání, při němž mu policista klečel na krku.) Bratr zemřelého Philonise Floyd se v rámci tohoto přenosu zeptal šéfa minneapoliské policie Medarii Arradonda, který je rovněž tmavé pleti, zda se mu za Floydovu smrt dostane spravedlnosti.

Sourozenci Quincy a Connie vyzvali v neděli demonstrující po celé zemi, aby se vyvarovali násilí. Podle CNN však protesty, k nimž dochází napříč celý Texasem, příliš klidné nejsou. Podle dallaské policie bylo v neděli jenom v Dallasu zatčeno 76 lidí. Dalších 45 až 60 lidí už bylo předáno soudu.