V neděli večer poté Ukrajina oznámila, že vláda vyčlenila 16,6 miliardy hřiven (asi 3 miliard korun), aby zajistila pokračování leteckého provozu v ukrajinském vzdušném prostoru.

Podle premiéra Denyse Šmyhala jde o garanci pro pojišťovny a leasingové společnosti na zajištění letů do země. „Toto rozhodnutí stabilizuje situaci na trhu s osobní leteckou dopravou a zaručí návrat na Ukrajinu našim občanům, kteří se nyní nacházejí v zahraničí," prohlásil Šmyhal.

Ukrajinské ministerstvo infrastruktury uvedlo, že aerolinky pokračují v provozu "bez jakýchkoliv omezení".

⚡️BREAKING. Ukraine to put up $590 million to insure flights in its airspace. The move comes after media reported that aviation insurers would no longer cover flights through Ukraine’s airspace, which would have effectively halted all international air travel to & from Ukraine.