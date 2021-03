Co se děje na Slovensku.Zdroj: Deník Žádné fronty, žádné problémy s rezervací termínu. I tentokrát odcházel s potvrzením, že je negativní. Může díky tomu nadále chodit do práce, nakupovat, o víkendu vyrazit na kole na populární hráz podél řeky Dunaje, ráj všech běžců, bruslařů i cyklistů.

Z osmi set odběrových míst na covid testy jich na Slovensku nyní plná třetina funguje dokonce bez rezervace. Přijdete, zpravidla pár minut počkáte ve frontě několika zájemců o test před vámi a jdete na řadu. Proti Česku s kolabujícími odběrovými místy a několikadenním čekání na volný termín, je to velký rozdíl. “Vždy mám nějaký čas dobrý pocit, že nikoho nenakazím, navíc mohu ven a na místa, kam bych bez testu nemohl,” říká Radovan. Na pravidelné testování si už zvykl a nevadí mu.

Bez testu domácí vězení

Slovensko se za posledních pět měsíců stalo testovací velmocí. Již loni na konci října se v ulicích měst objevily stovky odběrových míst a během jednoho víkendu na přelomu října a listopadu se nechalo otestovat 3,6 milionu občanů pětimilionového státu. Zpočátku to drhlo a fronty dosahovaly i několika hodin, postupně se ale zátěž rozložila na celý týden a fronty zmizely.

Už od loňského listopadu totiž stát začal omezovat možnosti pohybu lidem bez negativního testu. Nechat se pravidelně testovat se stalo nutností. Bez modrého certifikátu či potvrzovací sms můžete aktuálně na Slovensku maximálně na nákup do nejbližší prodejny nebo vyvenčit psa či kočku v okolí bydliště. Na vše ostatní, včetně pobytu v přírodě, potřebujete mít maximálně týden starý test.

Testy otevřely školy

Slovenská společnost se této formě boje proti koronaviru přizpůsobila. Premiér Igor Matovič se rád chlubí, že podobný systém vysokokapacitního testování následně převzalo Rakousko. Rakouský systém ale na rozdíl od slovenského není represivní, o to více je ale motivující. Chcete využívat znovuotevřených služeb, bez testu to v Rakousku nejde.

Doklad o negativním testu ne starším než 48 hodin musíte mít s sebou i při vstupu do kadeřnictví, do kosmetických salonů a do dalších znovuotevřených provozů. Pravidelně se u našich jižních sousedů testují také školáci, kteří znovu mohou vidět své spolužáky a učitele i naživo, nejen přes obrazovku počítače.

Je jasné, že jen co na Slovensku odezní aktuální silná vlna pandemie a ulehčí se přetíženým nemocnicím, bude se chtít touto cestou opatrného otevírání vydat i Slovensko.

Autor je šéfredaktorem slovenského ekonomického týdeníku TREND

Nová rubrika U sousedů

Co se děje u sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo doyen naší rubriky Vladimír Majer z jižních Čech. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata, a je možné, že časem přibereme ještě další kolegyně, či kolegy. Přejeme hezké nedělní počtení.