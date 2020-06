Původní protesty proti zabití neozbrojeného černošského narkomana George Floyda policií v Minneapolis, které bylo navíc natočeno na mobilní telefon, se velmi rychle změnily v násilnosti a rabování.

O víkendu se navíc na několika místech přidaly přestřelky, které mohou být počínajícími střety mezi neonacistickými a černošskými skupinami. V Indianopolisu bylo několik osob střelbou zraněno a jeden člověk zemřel. Policie se od této střelby distancovala.

Kvůli trvajícím nepokojům byl vyhlášen noční zákaz vycházení již ve 25 městech v šestnácti amerických státech. Situaci neuklidnilo ani to, že policistu Dereka Chauviniho, který byl po zabití George Floyda natočen, obvinili z vraždy a hrozí mu 25 let vězení.

Po pondělním zveřejnění videa z Floydova zatýkání se původní protesty proti policejní brutalitě vůči Afroameričanům rozšířily z Minneapolis do většiny Spojených států. Od New Yorku po Los Angeles. Demonstrovalo se i před Bílým domem, kde sídlí Donald Trump. Ten pohrozil demonstrantům použitím „těch nejstrašlivějších zbraní“, pokud by se pokusili proniknout k jeho sídlu.

Na mnoha místech byly vedle policie nasazeny už i jednotky Národní gardy a Trump nevyloučil ani možnost použití armády.. „Liberální guvernéři a starostové musí jednat mnohem tvrději, nebo federální vláda zasáhne a udělá, co je třeba včetně využití neomezené moci naší armády a velkého zatýkání,“ uvedl Trump.

Podle amerických novinářů lze protesty rozdělit na dvě části. Během dne probíhají demonstrace proti rasismu a policejní brutalitě, ale v noci využívají chaos kriminální gangy k ničení obchodů a rabování.

Biden proti násilí

Tuto část nepokojů odsoudil i Trumpův protikandidát v podzimních prezidentských volbách, demokrat Joe Biden. Ten sice podpořil demonstrace za rasovou rovnoprávnost, ale násilí odsoudil. „Podpalování budov a neodůvodněné ničení majetku není stejně jako násilí ohrožující životy žádným právem,“ uvedl Biden.

41 milionů Afroameričanů tvoří asi 13 % obyvatel USA.V probíhající epidemii koronaviru tvoří právě Afroameričané velkou část obětí.