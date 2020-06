Americká armáda oznámila, že na základny v okolí hlavního města Washingtonu přesunula zhruba 1600 vojáků. Informovala o tom dnes agentura Reuters. V úterý prezident Donald Trump nařídil mobilizaci všech dostupných civilních i vojenských sil k zastavení nepokojů, které vypukly kvůli smrti černocha George Floyda.

Demonstrace kvůli smrti černocha George Floyda poblíž Bílého domu ve Washingtonu | Foto: ČTK

Mluvčí Pentagonu Jonathan Rath Hoffman uvedl, že armáda přesunula 1600 vojáků do oblasti hlavního města, ale nikoli přímo do metropole. Vojáci jsou na základnách v okolí Washingtonu, jsou ve stavu "zvýšené bdělosti", do operací civilních úřadů se podle mluvčího ale zatím nezapojili.