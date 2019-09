"Rozhodnutí schválené na místní úrovni může vážně rozjitřit dvoustranné vztahy a významně zkalit jejich ovzduší a nezůstane bez odpovědi. Předpokládáme, že iniciátoři chystané bezprecedentní akce se vzpamatují a pochopí všechny následky svého výstřelku," uvedlo v prohlášení ruské ministerstvo zahraničí, které krok pražských zastupitelů považuje za porušení článků dvoustranné smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci.

Český ministr zahraničí Petříček, který v pátek doprovázel zahraniční diplomaty při návštěvě Litomyšle, naopak novináře upozornil, že smluvní závazky by spíš mělo plnit Rusko. Česko se podle něj ke svým závazkům hlásí a vydává nemalé prostředky na válečné hroby a památníky. "Po ruské straně bychom měli chtít, aby se stejně starala o legionářské památníky na území Ruské federace," uvedl.

"Je to skutečně záležitost pro věcnou diskusi, nevidím v tom prostor pro nějaké výhrůžky nebo hrozby sankcemi. Ruská strana by měla vnímat, že nikdo nehodlá sochu ničit," řekl český ministr.

Srovnání s nacisty

Na důsledné dodržování česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci poukázal dnes na setkání s ruským velvyslancem v Praze Alexandrem Zmejevským náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař. Český diplomat si velvyslance předvolal, aby protestoval proti "nepravdivým a urážlivým" výrokům ruského ministra kultury Vladimira Medinského na adresu starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře. Medinskij přirovnal Koláře k nacistickým pohlavárům.

Ruská ambasáda na svém facebooku zveřejnila prohlášení, ve kterém výhrady českého ministerstva zahraničí (MZV) odmítla. Ruští diplomaté v textu uvádějí, že české MZV se dříve od vyřešení situace kolem pomníku distancovalo, což poté vedlo k rozhodnutí o přemístění pomníku. Velvyslanectví dodalo, že přesun Koněvovy sochy bude považovat za neplnění závazků, které z česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích vyplývají.

Varování před nástupem nacismu v České republice zaznělo v pátek i z Moskvy, a to z úst historika Michaila Mjachkova. Historik varoval před "děsivými" následky vývoje v Česku. "Čím začal příchod nacistů k moci ve 30. letech? Co pálili? Knihy vynikajících vědců, historiků, spisovatelů, bořili památníky. Všechno to začínalo právě tak. A jakmile drobný úředník doroste do větších rozměrů, stane se něco děsivého, a to pro Čechy samotné," prohlásil vědec s narážkou na jednání starosty Koláře.

O vývoji sporu o Koněvovu sochu v pátek obsáhle informoval list Kommersant. Předpověděl, že přemístění pomníku nepochybně vyvolá nové debaty. Deník konstatoval, že "skandál možná mohl utichnout, jak se to stalo v předešlých letech. Olej do ohně ale přilil ministr kultury Vladimir Medinskij."