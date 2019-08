Sup mrchožravý je v současnosti nejohroženějším zástupcem evropských druhů supů. Zoo Praha pro něj od roku 2002 vede plemennou knihu a od roku 2012 záchranný program EEP. První mrchožrout byl v pražské zoo odchován v roce 2000 a dosud se tam vylíhlo 32 mláďat. Takovým úspěchem se nemůže pochlubit žádná jiná zoo na světě. Tím ovšem úsilí té pražské nekončí.

„Balkánský poloostrov je důležitým mostem mezi západní a východní populací tohoto supa, v Bulharsku přitom nyní žije méně než třicet párů. Proto od roku 2013 spolupracuje Zoo Praha s organizací Green Balkans na navýšení populace supů mrchožravých na Balkáně,“ uvedl ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.

„Nejprve jsme zajistili výstavbu chovných voliér ve Staré Zagoře, v roce 2016 tu začal projekt experimentálního vypouštění. Do letoška tak díky této spolupráci vylétlo do bulharských hor třináct supů, z toho osm zde odchovaných,“ dodal.

Supovi vylíhnutému v Zoo Praha bude v hnízdě pod skalním převisem dělat společnost téměř stejně starý sup vylíhnutý v Zoo Zlín. Obě zahrady spolu na chovu vzácných mrchožroutů a jejich následném vypouštění do přírody dlouhodobě úspěšně spolupracují.

Za deset dnů vyletí do světa

„Obě mladé samičky odchované v Praze se již teď nacházejí v zabezpečeném hnízdě na skalní nice, kde jsou ochranáři přikrmovány pomocí roury, aniž by přišly do kontaktu s člověkem,“ vysvětlil kurátor chovu ptáků a koordinátor záchranného programu pro supa mrchožravého Antonín Vaidl.

„Zhruba za deset dnů ochranáři otevřou pomocí kladky pletivovou zábranu a obě samičky vyletí do bulharských hor, a spolu s nimi také dvě mláďata vylíhnutá Lilly a Andymu – chovnému páru ze Zoo Praha, který byl do chovné a záchranné stanice ve Staré Zagoře převezen letos v únoru.“

„Východní Rodopy jsou místem s nejvyšší populací supů mrchožravých na Balkáně, stále je to však málo. Čím více dalších jich zde vypustíme, tím lépe. Díky opravdu výjimečné spolupráci s kolegy z pražské zoo můžeme každoročně odchovat daleko více mláďat. A když naše spolupráce pokračuje v posílení volně žijící populace, je to naplnění jednoho z nejdůležitějších poslání každé moderní zoo. V případě zlínské tak bylo do volné přírody vypuštěno již celkem 16 odchovaných supů, nejen těch mrchožravých samozřejmě,“ vyzdvihl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Zlínská zoo chová supy mrchožravé od roku 2007. První mládě se tam vylíhlo v roce 2013, celkový počet odchovaných mláďat včetně dvou letošních činí 11 jedinců. V roce 2015 byl v italské Kalábrii vypuštěn první sup mrchožravý, v roce 2018 pak do bulharských Východních Rodop zamířili další dva jedinci.