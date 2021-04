Masivní kampaň v Polsku: do 10. května obdrží každý dospělý výzvu k očkování

Polsko spouští masivní očkovací kampaň. Do 10. května každý dospělý člověk žijící starší 18 let a žijíc právě v Polsko dostane e-doporučení a bude se moci přihlásit k očkování. Od druhé poloviny příštího měsíce se pak bude moci vakcinovat i na pracovištích. Hotovo by mělo být do konce srpna.

Očkování proti koronaviru v Polsku | Foto: Shutterstock