Kroky české vlády podpořila i americká ambasáda v Praze. „USA stojí se svým stálým spojencem, Českou republikou. Kroků, na základě kterých Rusko musí nést následky svých nebezpečných činů na české půdě, si vážíme,” uvedla americká chargé d’affaires Jennifer Bachus.

Podporu vyjádřil Česku také slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok. „Důrazně odsuzuji podvratné aktivity namířené proti bezpečnosti Česka - našeho nejbližšího spojence a souseda. Musíme posílit vzájemnou spolupráci a odolnost, abychom zajistili bezpečí našich občanů,“ napsal na twitteru.

I strongly condemn subversive activities directed against the security of Czechia ?? - our closest neighbor & ally. We must further strenghten our cooperation & resilience in order to ensure security of our citizens. @CzechMFA

„Velká Británie stojí v plném rozsahu za svými českými spojenci, kteří odhalili, jak daleko jsou ruské zpravodajské služby ochotné zajít ve snaze o nebezpečné a zhoubné operace v Evropě. V souvislosti s útoky novičokem v Salisbury to ukazuje, jaký je model chování Moskvy. Mé myšlenky patří rodinám obětí z Vrbětic,“ reagoval v neděli britský ministr zahraničí Dominic Raab.

„Jsme víc než kdy jindy odhodláni přivést ty, kteří jsou zodpovědní za útok v Salisbury, k spravedlnosti a chválíme kroky českých úřadů se stejným cílem. Rusko musí s podobnými činy, které porušují základní mezinárodní normy, přestat, uvedl Raab.

The UK stands in full support of our Czech allies, who have exposed the lengths that the GRU will go to in their attempts to conduct dangerous and malign operations – and highlights a disturbing pattern of behaviour following the attack in Salisbury. https://t.co/dv4rWDl91I