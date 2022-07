Prince Midnight se svěřil deníku Huffington Post, že z kostí svého strýce Filipa, který zemřel při nehodě motocyklu v Řecku koncem devadesátých let, vytvořil funkční kytaru. Mělo se jednat o poctu zesnulému muži, který zbožňoval tvrdou muziku a přivedl ho k heavy metalu. „Matka mi nejdřív řekla, že je to svatokrádež a ďáblovo dílo,“ pověděl Prince Midnight listu. „Jenže strejda Filip byl největší metalista ze všech. Určitě by nechtěl být v zemi,“ dodal.