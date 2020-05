Po téměř dvou měsících prakticky domácího vězení ode dneška může zhruba 60 milionů Italů poprvé vyrazit na procházku nebo si zaběhat. Obnovuje se průmyslová i zemědělská výroba, většina obchodů však zůstane uzavřena a restaurace a bary smí až do června nabízet pouze donáškové služby či jídlo s sebou.

Ve Španělsku začalo uvolňování omezení vycházení už o víkendu a dnes budou moci své živnosti znovu otevřít někteří drobní podnikatelé, jako například holiči. Zákazníky však mohou vpouštět pouze po jednom.

V některých provinciích, mimo jiné na Kanárských ostrovech a na Baleárách, se může otevřít většina obchodů, muzea a při omezení kapacity také terasy či předzahrádky restaurací. Ve Španělsku zároveň začne být povinné nošení roušek v MHD.

Maďarsko otevírá i restaurace

V Německu a Rakousku dnes některé děti po týdnech opět vyrazí do školy. V některých německých spolkových zemích se to týká žáků posledních ročníků prvního a druhého stupně základních škol. Také v Rakousku se otevření týká zatím přibližně 100 tisíc žáků závěrečných ročníků. V Rakousku mohou být už od víkendu otevřené všechny obchody a v polovině května mají následovat například restaurace. V alpské republice dnes poprvé v historii do služby nastoupí členové milic. Tyto aktivní zálohy mají úřadům pomoci v boji s pandemií.

V Polsku ode dneška nemusí po návratu do vlasti do 14denní karantény občané, kteří pracují nebo studují v Německu, na Slovensku, v České republice nebo v Litvě. V Polsku se otvírají také hotely, obchodní centra či knihovny, v Maďarsku dokonce i restaurace, pokud budou hosty obsluhovat venku. Do Maďarska lze opět podnikat služební cesty z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska či Polska.

Také na Slovensku dnes budou hygienici a epidemiologové rozhodovat o tom, zda od středy budou moci otevřít všechny obchody. Francouzský premiér Édouard Philippe v Senátu představí vládní plán uvolňování karanténních opatření.