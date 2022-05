Česko by vzhledem ke svému aktivnímu přístupu k pomoci Ukrajině mohlo být hned na dalším místě. Na druhou stranu Česko tak trochu chrání fakt, že většinu ruského plynu odebíráme přes Německo, kterému si Rusko troufne ukončit dodávky zřejmě až na úplně posledním místě. Evropská unie se také dohodla na solidaritě a společných nákupech plynu, takže to by mohlo tlak Ruska elimimovat. Lze doufat také v dodávky plynu z jiných částí světa, včetně USA. Otázkou ale je, zda jich bude dost.

Na druhou stranu je jasné, že spotřebu plynu je třeba omezovat a tak končí „zelené dotace” na plynové kotle jak v Česku, tak například i v sousedním Slovensku. Evropská unie by chtěla akcelerovat přechod na obnovitelné zdroje energie.

