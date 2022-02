Jak ale nyní upozorňují evropští poslanci, podobné hračky mohou představovat pro děti nebezpečí. Třeba tím, že se připojují na internet či nijak nehlídané nahrávají zvuk v místnosti, kde se jejich malý majitel nachází. A současné směrnice Evropské unie podle poslanců nejsou dostatečně přísné na to, aby se dětem do rukou dostávaly pouze bezpečné předměty.

Tento týden proto ve Štrasburku vyzvali k nápravě. „V unesení přijatém 688 hlasy poslanci vyzývají Komisi a členské státy, aby posílily opatření zaručující, že všechny hračky uváděné na trh Evropské unie, bez ohledu na to, kde jsou vyrobeny, budou v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček," shrnuje tisková zpráva Evropského parlamentu.

Zjednodušeně řečeno, evropští poslanci usilují o to, aby byly veškeré hračky, které lze v Unii legálně sehnat, pro děti absolutně bezpečné. Klíčovým slovem je právě veškeré. Zatímco evropské výrobce hraček totiž dostatečně reguluje i současná směrnice, do Evropy podle poslanců stále proudí množství hraček ze zemí mimo Unii, které zatím tak přísným pravidlům nepodléhají. Zpřísnění současné směrnice by to mohlo změnit.

Hračka, která odposlouchává

Některé hračky totiž pro děti představují velké riziko, ale zatím jejich prodej v Unii nic neomezuje. Nebezpečné přitom mohou být z více důvodů. Ať už svým chemickým složením či tím, že by se kvůli připojení na internet mohly stát terčem kybernetického útoku - například takového, že by někdo jejich prostřednictvím nahrál, o čem si dítě povídá.

„Současná směrnice je dobrým krokem vpřed pro bezpečnost dětí. Domníváme se však, že několik problémů přetrvává. Mezi ně patří objevení vědeckých důkazů identifikujících dříve neznámé toxické chemické látky a rizika či vysoký počet nebezpečných hraček, které kolují na internetových tržištích. V důsledku toho vyzýváme k revizi pravidel Evropské unie. Chceme také, aby se Komise zabývala riziky spojenými s digitalizací, a to u takzvaných hraček připojených na internet, kde jsou bezpečnostní prvky pro děti proti kybernetickým hrozbám nedostatečné nebo téměř neexistují," vysvětlil zpravodaj Brando Benifei.

Právě v neexistenci pravidel pro takzvané smart toys vidí velký problém i europoslanec Marcel Kolaja. „Parlament našel obrovskou díru v současné legislativě. Vůbec totiž nezohledňuje hračky připojené k internetu, které mohou být spojeny s odposloucháváním zvuku v místnosti," řekl Deníku Kolaja.

Omezení, které Evropany chrání

Podle europoslance Jiřího Pospíšila je současná snaha Evropského parlamentu o zpřísnění podmínek pro hračky prodávané v Evropě příkladem, jak konkrétně může Unie zlepšit životy svých občanů. Kdyby totiž podle něj jednotlivé státy postupovaly v podobné věci samostatně, nikdy by se jim nepovedlo to, co dokáží jako celek. „Lidé mají často pocit, že Evropská unie přijímá pouze omezení a regulace. Právě tato regulace týkající se hraček má ale velký smysl. Nikdo z nás nechce, aby si děti hrály s hračkami, které jsou závadné, a mohou ohrozit jejich zdraví. Je tedy nutné, abychom měli jednotná pravidla pro celou EU. Současná pravidla vstoupila v účinnost v roce 2013, mezitím se trh dále vyvinul a zpřísněním na to musíme reagovat," okomentoval pro Deník Pospíšil.

Jedním z možných zpřísnění, které evropští poslanci navrhují, je třeba i odstranění věkové hranice u hraček. Podle nich neexistuje důvod, aby hračky s nebezpečným chemickým složením byly označeny jako nevhodné pouze pro děti mladší 36 měsíců, ale starší děti si s nimi mohly v klidu hrát. „Některé hračky mají označení, že nejsou vhodné do určitého věku a od určitého věku už ano. Ovšem vedla se debata o tom, proč by starší dítě mělo mít chemicky závadnou hračku," uvedl Pospíšil.

Po případném zpřísnění současné hranice by některé nebezpečné hračky v Evropě mohly zcela zmizet z prodeje.