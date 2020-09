Přiznání zaznělo v jednom z telefonátů 49letého Madsena s novinářem společnosti Discovery Kristianem Linnemannem při přípravě dokumentárního seriálu Tajné nahrávky, který mohou diváci ode dneška sledovat každou středu na streamu.

"Je to moje vina, že zemřela. A je to moje vina, protože jsem spáchal ten zločin. Je to všechno moje vina," řekl údajně Madsen novináři Linnemannovi v telefonátu z vězení. Uvedl rovněž, že z plavby si pamatuje "každou milisekundu".

Dokument se snaží odpovědět na zásadní otázku, proč Kim Wallová musela zemřít. Madsenovu výpověď v pořadu analyzuje soudní psychiatr a policejní vyšetřovatel.

Novinářka Wallová nastoupila 10. srpna 2017 večer na ponorku Nautilus společně s dánským majitelem plavidla. Chtěla o tomto konstruktérovi-samoukovi posedlém dobýváním moří a vesmíru napsat článek. V noci však její průvodce nahlásil její zmizení. Později byly v moři nalezeny části těla novinářky.

Doživotní trest

Následující rok byl Madsen usvědčen z vraždy a dostal doživotní trest. Oběť podle soudu mučil, sexuálně zneužil, zavraždil a mrtvé tělo pak rozřezal a hodil do moře. Konstruktér přitom svůj čin předem chladnokrevně naplánoval, konstatoval soud.

Vynálezce Madsen původně tvrdil, že novinářku v pořádku z ponorky vysadil na břeh. Později prohlásil, že zemřela nešťastnou náhodou, když na ni spadl těžký poklop ponorky. Pak výpověď ještě jednou změnil a řekl, že se nadýchala oxidu uhelnatého uvnitř jeho podomácku vyrobeného plavidla, zatímco on sám byl na venkovní palubě. Madsen nicméně přiznal, že se těla následně rozhodl zbavit, rozřezal je a hodil do moře. Ponorku pak nechal záměrně ztroskotat.