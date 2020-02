Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který minulý týden jednal v Novém Dillí s nejdůležitějšími ministry indické vlády, má k tomu Indie dobré předpoklady. „Konečně jsme si uvědomili, že Asie není jen Čína,“ říká Petříček.

„Chceme uzavřít s Indií strategické partnerství,“ uvádí šéf české diplomacie, jehož jednání předcházela loňská návštěva Andreje Babiše.

„Indie je pro nás přirozený politický partner,“ dodává ministr a připomíná, že země je demokratickým státems pluralitním politickým systémem.

Pardon pro Tatru

Zájem je přitom oboustranný, protože Indie si podle Petříčka uvědomila, že pokud chce posílit pozici ve světě, je pro ni EU nejbližším partnerem. „A po letech Indové objevili, že Unie, to jsou i země střední Evropy čí Pobaltí,“ říká Petříček. Brexit paradoxně vztahům EU a Indie pomáhá. „Konečně nejsme pro Indy jen nějakým přídavkem k Británii,“ uvádí o postavení Londýna, bývalém koloniálním vládci Indie. Podle Petříčkova názoru se otvírá prostor pro uzavření dohody o volném obchodu mezi Unií a Indií, která by prospěla i českému exportu do této 1,4miliardové země.

I když vzájemný obchod, které byl v roce 2018 1,6 miliardy dolarů (36 miliard korun) je daleko vyrovnanější než s Čínou. Otevírání dosud protekcionistického indického trhu dává přitom nové šance.

Indie je navíc významným dovozcem českých zbraní, například radarů, či vojenských vozidel. Automobilka Tatra, která se za předchozích majitelů firmy zapletla do korupčního skandálu v Indii, má podle vyjádření indického ministra obrany Rajnatha Singha šanci být už brzy vyňata z „černého seznamu“.

„To, že od nás Indie nakupuje zbraně, svědčí o vysoké úrovni vztahů, protože zbraně nenakupujete jen tak od někoho,“ říká Petříček. Ten také s ministrem letectví Hardeepem Singhem Purim jednal o přímé lince z Dillí do Prahy. „Česko je pro indické turisty už dnes populární destinací. Počet indických návštěvníků nyní rychle roste,“ argumentuje šéf české diplomacie.

Ministra doprovázela početná podnikatelská delegace, k níž se připojily i firmy, které už v Indii podnikají. Petříček si našel čas i na návštěvu indického sídla české bankovní firmy Home Credit, která v Indii zaměstnává na 15 tisíc lidí. Indie by podle ministra také mohla být pro Česko i zdrojem kvalifikované pracovní síly.

A to nejen v oblasti IT, ale třeba ve zdravotnictví, především pokud se jedná o zdravotní sestry. „Je tu také velký zájem indických studentů o české vysoké školy, a to i o technické obory,“ uvádí ministr.

Zklamání z Číny

Zatímco u Indie je cítit zvýšený zájem a lze očekávat lepší příležitosti pro české investice, z Číny panuje v Česku zklamání. Česko má podle Petříčka ekonomická očekávání, která čínská strana nenaplnila.

„Je třeba to zvednout, vzájemný obchod je nevyrovnaný. Je třeba čínské straně ukázat, že máme jiná očekávání,“ řekl Peříček v neděli v České televizi. „Čína je prostě totalitní systém a nesdílíme s ní v řadě oblastí společné vidění světa.“