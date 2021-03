Car Alexandr II. patřil v ruských dějinách k těm spíše osvícenějším panovníkům. Zrušil nevolnictví, snažil se reformovat právní systém a proměnit zaostalý zemědělský stát v rozvinutou průmyslovou zemi. Před 140 lety ho to stálo život.

Scéna atentátu ze dne 13. března 1881 po explozi první bomby. Tu císař ve svém kočáře ještě přežil | Foto: Wikimedia Commons, anonymní ruský malíř, volné dílo

O tom, co v 60. a 70. letech 19. století prožíval ruský car Alexandr II, by dokázal podat opravdu zasvěcené osobní svědectví snad jen francouzský prezident Charles De Gaulle, vládnoucí Francii zhruba o sto let později, který sám přežil na třicet pokusů o atentát.