Již tak zoufalou situaci dítěte ještě zhoršily prvotní pokusy o jeho záchranu. Část přihlížejících se jej totiž pokusila vytáhnout na laně, Haider však uvízl přibližně v hloubce deseti metrů, kde byl průměr studny příliš úzký. V této hloubce pak chlapec visel dalších 30 hodin a to v pozici, která záchranářům znemožnila, aby mu alespoň doručili vodu či jídlo.

„Jsi v pořádku, můj synu?“ táže se chlapce jeho otec na videu, které se později objevilo na sociálních sítích. „Neplač a mluv se mnou, pracujeme na tom, abychom tě dostali ven,“ dodává. „Dobře, budu dál mluvit,“ odpovídá Haider.

Jak ale upozornil zpravodajský server BBC, veškerá komunikace z chlapcovy strany ustala přibližně 24 hodin předtím, než se jej v pátek odpoledne místního času podařilo ze studny vytáhnout.

Recent video of Afghan child rescue operation.

He is still trapped in the well and not recover after 60 hours of struggle.#SaveHaidari #Afghanistan #Haider #حيدر_الافغاني #حيدر #حيدري_وژغورئ pic.twitter.com/XyRYHC7EuI