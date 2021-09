Agentura AP připomíná, že od srpnového nástupu k moci v Afghánistánu vůdci Tálibánu dosud nenaznačili, že by měli v úmyslu uspořádat volby.

Achund je podle podle agentury Reuters zkušeným politikem, který za předchozí vlády Tálibánu v letech 1996 až 2001 zastával pozice ministra zahraničí a poté vicepremiéra. Stejně jako mnoho členů jeho budoucího kabinetu se i on nachází na sankčním seznamu OSN kvůli své někdejší vládní roli. Sankce na něj uvalila také Evropská unie, která uvádí jeho věk 76 let.

Agentura AP napsala, že do přechodné vlády se dostaly osobnosti, které v uplynulých letech stály v čele boje proti koalici vedené Spojenými státy a vládě v Kábulu. V kabinetu zřejmě nezasedne nikdo, kdo by nebyl členem Tálibánu.

Úřadujícím afghánským premiérem byl jmenován Muhammad Hasan Achund, který patřil ke spolupracovníkům již nežijícího zakladatele radikálního islamistického hnutí Tálibán mully Muhammada Umara. Oznámil to Tálibán, který minulý měsíc ovládl Afghánistán a v zemi vyhlásil islámský emirát. Vůdce hnutí mulla Hajbatulláh Achúndzáda v prvním prohlášení zveřejněném od nástupu Tálibánu k moci vládu vyzval, aby dodržovala pravidla islámu a islámské právo šaría.

